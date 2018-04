Bucuria micuților: Încă o grădiniţă din satul Pelinia, raionul Drochia, renovată capital

45 de copii din satul Pelinia, raionul Drochia, au parte de condiţii excelente la grădiniţa numărul 4. Instituţia a fost redeschisă, după ce a fost reparată capital.



Lucrările au durat jumătate de an şi au costat un milion de lei, bani oferiţi de Guvernul României. Grădiniţa are acum un acoperiş nou, pavaj, mobilier, cărţi şi jucării.



"Mi-a plăcut pătucul, jucăriile şi masa".



"E mai frumos şi e nou, învăţăm lucruri noi şi ne jucăm cu jucării".



Părinţii sunt mulţumiţi de condiţiile create pentru picii lor.



"Cât timp grădiniţa a fost închisă am frecventat altă grădiniţă şi în toată ziua mă întreba, mămică când venim mai aproape. În primul rând este mai aproape, în al doilea rând lii dragă, dam e frumos".



Şi angajaţii instituţiei preşcolare sunt încântaţi că vor munci în condiţii decente.



"Aşa condiţii pentru noi asta e palat, pentru satul nostru. Eu îs bucuroasă tare .. că am ajuns să lucrez în aşa condiţii frumoase", a spus asistenta medicală, Valentina Bantaș.



"Reparaţie nu a mai fost, deja, dacă era de 150 de ani, părea că deja gata nu o să mai fie, cred că nu o să mai facă. Acoperişul era că deja curgea apa, ploua, ardezia nu mai era, erau părţi descoperite.Geamurile erau cu peliculă", a spus educatoarea Galina Ghilețcu.



"S-au construit blocuri sanitare pentru că grădiniţa nu avea în ambele grupe, apă caldă. Avem foarte multe cereri scrise fiindcă de la întâi iunie suntem gata să primim copii mici", a spus directoarea grădiniţei nr.4 Pelinia, Diana Chistol.



La evenimentul de deschidere a instituţiei preşcolare au participat şi demnitari.



"Arată absolut extraordinar, impecabil, este dotată cu tot ce e necesar, cu mobilier nou, cu jucării, carte. Suntem alături de aceşti oameni în realizare unor asemenea proiecte, pe care le vom continua cu siguranţă pentru că copii, educaţia în general sunt priorităţi absolute ale Guvernului", a spus ministrul Eduaţiei, Culturii şi Cercetării, Monica Babuc.



"Ne vom strădui în continuare să venim cu un suport în repararea multor altor grădiniţe din raionul Drochia", a spus deputatul PD, Corneliu Padnevici.



"Copii de la această grădiniţă se simt cu mult mai bine sunt mai bucuroşi, pot să se odihnească mai bine", a spus preşedinte raionul Drochia, Vasile Grădinaru.



În satul Pelinia, din raionul Drochia, sunt patru grădiniţe. Localitatea are aproape 8.000 de locuitori.