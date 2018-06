BUCURIA COPIIILOR DIN BĂCIOI. Gradiniţa numărul 176 are terenul de joacă renovat

Picii de la grădiniţa numărul 176 din comuna Băcioi au avut parte de o surpriză plăcută de Ziua Internaţională a Copiiilor.

Acolo a fost inaugurat terenul de joacă, care a fost renovat. Proiectul a fost realizat cu susţinerea deputatului Partidului Democrat, Constantin Ţuţu.



"Cel mai frumos lucru, care poate să fie în viaţa unui om, asta e copilăria. Facem tot ca copiii să zâmbească. Sunt foarte mulţumit că am putut să fac acest lucru, mai ales la Băcioi. Aici m-am născut şi am crescut. O să continui cu lucruri frumoase şi nu o să mă opresc", a spus deputatul PDM, Constantin Țuțu.



"Jocul este principala atracţie a copiiilor. Noi observăm că este o mare bucurie, iar această inaugurare este de bun augur. Ne bucurăm că se fac lucruri frumoase pentru satul nostru şi această instituţie", a spus educatoarea Doina Mardari.



Părinţii sunt fericiţi că micuţii lor vor avea mai multe locuri de distracţie.



"Fiind mamă a patru copii, care au frecventat această grădiniţă. Atunci nu era terenul de joacă, acum este teren nou. Mai am micuţi, care vor frecventa această bucuroasă de terenul dat.



"Sunt foarte mulţumită că copiii vor avea unde a-şi emana toată energia. Desigur, copiii au avut nevoie, deoarece ei nu au avut aici terenul de joacă şi trebuia să aibă locul unde să joace.



La grădinița numărul 176 din Băcioi sunt peste 250 de copii.