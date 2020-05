Buckingham Palace confirmă anularea recensământului anual al lebedelor regale

Palatul Buckingham a confirmat luni că recensământul anual al lebedelor regale, o tradiţie britanică anulată o singură dată în istoria sa de 900 de ani, nu va avea loc în 2020 din cauza pandemiei de coronavirus, informează AFP, scrie agerpres.ro "'Swan Upping', recensământul anual al populaţiei de lebede de pe Tamisa, nu va avea loc în acest an din cauza epidemiei de COVID-19", a anunţat biroul de presă de la Buckingham Palace într-un comunicat, confirmând astfel o informaţie dezvăluită duminică de două publicaţii britanice, The Telegraph şi Mail Online.Din 1186, monarhul Marii Britanii este proprietarul legal al tuturor lebedelor cucuiate - denumite astfel din cauza unei umflături negre situate la baza ciocului - şi nemarcate, care trăiesc în libertate în această ţară. În fiecare an, Marcatorul de Lebede şi asistenţii lui, denumiţi "swan uppers", vâslesc pe Tamisa la bordul unor bărci cu fund plat, pentru a verifica starea în care se află acest patrimoniu regal.Purtând jachete roşii decorate cu insigne regale şi câte o pană pe şapcă, aceşti angajaţi reperează lebedele tinere şi apoi le prind ca să le măsoare, să le cântărească şi să se asigure că au o stare bună de sănătate.Ceremonia din acest an "trebuia să se desfăşoare între 13 şi 17 iulie, între Sunbury-on-Thames (la vest de Londra) şi Abingdon (în apropiere de Oxford)", a precizat comunicatul emis de Buckingham Palace.Este doar a doua oară când această tradiţie aproape milenară, ce datează din secolul al XII-lea, este anulată, după un precedent stabilit în 2012, din cauza unor inundaţii de dimensiuni catastrofale."Deşi nu este un fapt inedit, este dezamăgitor că publicul şi elevii locali nu vor putea să profite de 'Swan Upping' în acest an", a declarat David Barber, Marcatorul de Lebede regale, subliniind că evenimentul reprezintă de obicei "o mare oportunitate pentru tineri".La originile tradiţiei, lebedele cucuiate erau recenzate în Marea Britanie întrucât carnea lor era folosită în preparate de lux servite la banchetele regale. În trecut, aceste păsări erau atât de preţioase, încât cei care le furau ouăle erau pedepsiţi în secolul al XVI-lea cu condamnări la închisoare şi amenzi usturătoare."Astăzi, lebedele nu mai sunt mâncate", a declarat duminică un purtător de cuvânt de la Buckingham Palace, însă ceremonia în sine a rămas "importantă pentru conservarea faunei şi pentru educarea tinerilor elevi din şcolile aflate de-a lungul Tamisei".În pofida anulării evenimentului, "Marcatorul de Lebede va continua să colaboreze în fiecare zi cu organizaţiile care militează pentru salvarea lebedelor de pe Tamisa, pentru a veghea, ca de obicei, la bunăstarea lor", a precizat comunicatul emis de Palatul Buckingham.