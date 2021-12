Bucate alese pentru masa de Revelion. Ce gătesc gospodinele din țară

Pentru familia Pîslaru din Capitală, Anul Nou este o sărbătoare de suflet. De la mic la mare, membrii familiei s-au implicat în pregătirea bucatelor tradiţionale.Doina Pîslaru a făcut cumpărăturile de dimineaţă şi a pregătit toate ingredientele. De pe masa de sărbătoare nu vor lipsi sarmalele, clătitele şi tradiţionala salată Olivie."Dis-de-dimineaţă am făcut sarmale din frunză de vie şi frunză de varză. Sunt făcute de mine personal încă cum m-a învăţat bunica de când eram mică. Am făcut o listă tradiţională de bucate, care le facem an de an. O să facem şi nişte răcituri, nişte şubă. La masa de Revelion nu lipseşte şi Olivie-ul tradiţional.", a spus Doina Pîslaru, locuitoare a oraşului Chişinău.Mirosul îmbietor al bucatelor s-a răspândit în toată casa."Am scos din rolă aceste pârjoale, le-am făcut din carne de porc, amestecată cu carne de pui, puţină ceapă, puţin usturoi, cum este făcut la ţară."Gospodina nu e singură în bucătărie: mama ei o ajută la tot ce face."De astăzi, de dimineaţă, am început am început toate pregătirile. Ne stăruim să fie totul proaspăt, fiindcă avem şi copii mici. O să transmitem datina moldovenească, din străbuni mai departe.", a spus Viorica Pîslaru, locuitoare al oraşului Chişinău."Pentru noi sărbătoarea de Anul nou este mai mult o sărbătoare de familie, nu punem accent pe bucate. De mici suntem învăţaţi să preţuim această sărbătoare. Încerc cumva şi copilului meu să îi transmit feeria acestei sărbători.", a declarat Doina Pîslaru.În treburile casnice se implică şi capul familiei."Pentru mine este important că întâlnim Anul Nou cu toată familia şi îi ajut cu ce pot şi eu. Şi vrem să întâlnim Anul Nou cu bine. Pe cel vechi să îl petrecem, pe acesta să îl întâlnim.", a spus Viorel Pîslaru, locuitor a oraşului Chişinău.