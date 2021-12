Bucătarii vârstnici din grădiniţe se plâng de salarii mizere. Tinerii specialişti evită asemenea oferte de angajare

Dora Trofim lucrează ca bucătar la grădiniţa numărul 133 din Capitală. Femeia spune că trebuie să hrănească peste 130 de copii, însă salariul o demotivează.''La orele cinci, în toată ziua şi până seara la orele cinci, şase. Lucrez de una singură, e foarte greu. Doamna director îmi mai trimite ajutor, ne mai ajută câte un pic şi ne străduim până când o să putem, n-o să putem într-o zi. Salariile sunt foarte mici, nu vine nimeni.'', spune Dora Trofim, bucătăreasă.Femeia spune că ar putea să-şi găsească un loc de muncă mai bine plătit, însă gândul că micuţii vor avea de suferit o face să rămână în bucătăria grădiniţei.''Ne străduim să reuşim în timp, copiii nu trebuie să sufere dacă nu-s lucrători şi nu-s salarii.''Directoarea grădiniţei nr. 133, Iulia Boţan, spune că încearcă să caute soluţii, dar oamenii când aud de salariu, fac cale întoarsă.''Cea mai dureroasă problemă este lucrătorii la bucătărie. Aţi văzut că un bucătar singur activează din noapte până-n noapte. Chiar dacă se apropie o persoană care are studii, vede că condiţiile sunt bune, dar când aud de salariu, spun vă mulţumim frumos, categoric nu.'', spune Iulia Boțan, directoarea grădiniţei nr. 133.La Grădiniţa numărul 6, angajaţii cu greu fac faţă volumului de muncă. Liuba Onofreiciuc îi place să muncească în calitate de bucătar, dar problema cea mai mare este remunerarea.''Mult de lucru este, legumele curățite, tăiate, mâncarea e foarte greu. Mai este un bucătar, două suntem, dar e foarte greu. Ce salarii aveţi? Eu că am stagiu de 40 de ani, am 3500. Nu-i de lucrat cu aşa salariu, e foarte greu.'', declară Liuba Onofreiciuc, bucătăreasă.Directorul instituţiei, Lidia Alexa ne-a spus că ceilalţi angajaţi de la bucătărie sunt chiar părinţii copiilor care frecventează grădiniţa.''Este salariu mic, este foarte mic, pentru aşa o muncă enormă, unde ai responsabilitate de 300 de copii, de sănătatea, de viaţa lor, 3000 de lei este cred eu mai mult decât insuficient. Bucătarul auxiliar are 2100.'', afirmă Lidia Alexa, directoarea grădiniţei nr. 6.Salariile bucătarilor în grădiniţe a ajuns subiect de discuţie şi la Primărie. Edilul Ion Ceban a menţionat că există peste 100 de locuri vacante şi a reproşat majorităţii parlamentare că nu întreprinde măsuri pentru redresarea situaţiei.''Unii dintre ei am văzut că îşi dădeau cu părerea pe reţelele de socializare, preşedinţi de comisii, tot felul de experţi pe facebook. Am văzut că cineva spunea că vrea ca în grădiniţele noastre să fie bucătar de talie Michelin. Un deputat intră în magazin într-o singură seara şi iese cu sacoşa de valoare salariului bucătarului pe o lună. I-am văzut personal.'', a declarat Ion Ceban, primarul Capitalei.Potrivit lui Ceban, în prezent în grădiniţele din Capitală nu ajung 130 de bucătari. Salariul unui bucătar şef în instituţiile preşcolare este de 3340 de lei, un bucătar primeşte 3120 de lei pe lună, iar bucătarul auxiliar are un salariu de 2140 de lei.