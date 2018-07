Bruno Mars, evacuat de urgență după ce scena a luat foc în timpul concertului (VIDEO)

Cântăreţul Bruno Mars a fost evacuat de urgenţă de pe scena pe care susţinea un concert, marţi seară, în Glasgow, Marea Britanie, după ce aceasta a luat foc, scrie mediafax.ro

Autorul hitului "That's What I Like" a scăpat nevătămat în urma incidentului.

Concertul a fost întrerupt o perioadă, iar focul a fost stins destul de repede, potrivit imaginilor publicate de fani pe platforma de socializare Twitter.

După ce a revenit pe scenă, Mars a început să cânte piesa "Calling All My Lovelies", modificând puţin versurile. "Am ars scena în Glasgow", a spus acesta, adăugând "mai bine chemaţi pompierii când sunt huliganii (The Hooligans, trupa sa, n.r.) pe scenă!".