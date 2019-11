BRUMAR NEOBIŞNUIT DE CALD. Ce spun specialiștii despre temperaturile din această perioadă

foto: publika.md

Luna lui Brumar s-a dovedit a fi una neobişnuit de caldă, iar în unele zile, temperatura maximă a ajuns chiar la 26 grade. Chiar dacă astăzi este un pic mai rece, temperaturile oricum sunt prea generoase pentru această perioadă a anului. Oamenii se bucură de faptul că ultima lună a toamnei ne aduce vreme frumoasă.



Situaţia dată a fost determinată de cicloanele Atlantice care au venit din sud-vestul Europei, a precizat specialistul Serviciului Hidrometeorologic de Stat Svetlana Şahova



"Pentru această perioadă a anului sunt normale temperaturile de 5-7 grade. Diferenţa este de 7-10 grade. Maxima pentru prima decadă a lui decembrie a fost de 30 de grade. Ieri am avut 26 grade", a spus SVETLANA ŞAHOVA, expert, Serviciul Hidrometeorologic de Stat



Meteorologii presupun că vremea caldă se va menţine încă 7-10 zile. În acelaşi timp, oamenii spun că, din cauza caloriferelor fierbinţi, aerul din case este prea uscat, iar căldura devine sufocantă.



"Caloriferele sunt prea fierbinţi. Ar putea fi mai reci, căci pe urmă va veni plata, care ştiţi cum este



"În casă este prea cald, pentru că afară sunt +18. Dar dacă ai copil mic, pentru el este confortabil.



Producătorii agricoli sunt îngrijoraţi de soarta culturilor de toamnă.



"Pe de o parte, temperaturile înalte contribuie la creşterea culturilor de toamnă. Dacă era mai rece, dezvoltarea lor ar decurge mai încet. Nici temperaturile de noapte nu coboară sub zero şi culturile de toamnă cresc cu o viteză excesivă şi se dezvoltă intens", a spus TATIANA MIRONOVA, şef direcţie, SHS.



Temperaturile prea înalte pot avea şi efecte negative asupra sănătăţii, în special în cazu persoanelor în etate.



"Chiar dacă temperaturile sunt excesiv de înalte, vremea nu are efecte negative asupra oamenilor sănătoşi. Acest decalaj poate avea urmări neplăcute numai pentru oamenii cu vârste înaintate, pentru cei cu boli cardiovasculare cronice. De obicei ei se plâng de dureri de cap, ameţeală, slăbiciuni. Suferă şi persoanele dependente de condițiile meteo, care au probleme de adaptare şi sunt sensibile la schimbările meteo bruște. Bătăi de cap le dau presiunea atmosferică mai scăzută ori mai crescută decât cea normală", a spus ANASTASIA ALENIŢCAIA, medic.



Pentru a face faţă situaţiei, specialiştii ne recomandă mai multă mişcare în aer liber, o alimentare calitativă şi echilibrată.