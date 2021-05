Broadway se redeschide în septembrie. Biletele pentru spectacole vor fi puse în vânzare din această săptămână

Biletele pentru spectacolele de pe Broadway vor fi puse în vânzare în această săptămână, deşi reprezentaţiile nu vor fi reluate până pe 14 septembrie, informează BBC.Teatrele newyorkeze vor putea funcţiona atunci la 100% din capacitate, a anunţat guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, scrie agerpres.ro Mii de persoane şi-au pierdut locurile de muncă odată cu închiderea teatrelor de pe Broadway în martie 2020 din cauza pandemiei de coronavirus."Broadway este o parte importantă a identităţii şi economiei statului nostru şi suntem încântaţi că vor fi ridicate din nou cortinele", a declarat Andrew Cuomo pe Twitter.New York-ul intenţionează să renunţe la majoritatea restricţiilor impuse ca urmare a pandemiei la sfârşitul acestei luni, însă teatrele de pe Broadway au nevoie de mai mult timp pentru repetiţii, iar producătorii de mai mult timp pentru a face publicitate spectacolelor."Repornirea Broadway-ul este un demers complex", a declarat Charlotte St Martin, preşedinta Ligii Broadway, o organizaţie profesională care reprezintă producători, proprietari şi manageri de teatru, pentru agenţia de presă Reuters."Lumina verde dată azi de guvernator pentru a ne pune de acum în vânzare biletele pentru spectacolele de la toamnă este vitală pentru succesul nostru", a declarat ea.Procedurile de siguranţă la reluarea spectacolelor sunt încă analizate, o posibilitate fiind cerinţa ca spectatorilor să li ceară să prezinte dovada vaccinării.Treizeci şi unu de spectacole se jucau pe Broadway în momentul declanşării pandemiei de COVID-19, printre care "Hamilton", "Wicked' şi "The Lion King". Unele producţii, inclusiv "Mean Girls" şi "Frozen", nu vor mai reveni după redeschiderea teatrelor newyorkeze.Broadway-ul susţine peste 96.000 de locuri de muncă în New York şi a contribuit cu aproape 15 miliarde de dolari la economia oraşului în 2019, potrivit Ligii Broadway. Acea sumă nu ia în considerare doar vânzările de bilete, ci şi investiţiile necesare pentru a monta şi susţine un spectacol, precum şi banii pe care turiştii îi cheltuiesc atunci când vin la New York pentru a vedea o reprezentaţie.