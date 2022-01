Britney Spears i-a cerut surorii sale să înceteze să mai facă uz de numele său pentru a-şi promova cartea de memorii

Britney Spears i-a cerut surorii sale, Jamie Lynn Spears, să înceteze să mai facă uz de numele său pentru a-şi promova cartea de memorii, 'Things i should have said', pe care a publicat-o luna aceasta, relatează EFE, citat de Agerpres.

Avocatul cântăreţei, Mathew Rosengart, i-a trimis miercuri o scrisoare surorii mai mici a lui Britney Spears în care îi cere "să renunţe să mai facă referiri depreciative la adresa artistei în cadrul campaniei de promovare a cărţii sale".Deşi Jamie Lynn Spears s-a distanţat de scandalurile care au înconjurat-o pe Britney, în ultimele luni cântăreaţa şi-a acuzat sora că nu a ajutat-o în perioada dificilă a tutelei care i-a controlat viaţa timp de 14 ani, stiripesurse.ro Jamie Lynn Spears a menţinut întotdeauna un stil de viaţă mai discret decât sora sa cea mare, dar este cunoscută pentru a fi jucat în serialul de televiziune "Zoey 101" şi pentru a fi făcut parte din distribuţia serialului "Sweet Magnolias", difuzat de NetflixSăptămâna trecută, Jamie Lynn Spears a oferit un interviu emisiunii "Good Morning America", una dintre cele mai urmărite în SUA în care a asigurat că "nu a ştiut ceea ce se petrece", când sora ei a fost plasată sub tutela legală a tatălui lor.Sora mai mică a lui Britney a susţinut de asemenea că nu a beneficiat din punct de vedere financiar de pe urma acestei tutele. Jamie Lynn Spears a precizat că a rămas însărcinat foarte tânără, la 17 ani, şi că a optat să se concentreze asupra familiei sale.Totuşi, în unele pasaje ale cărţii sale, Jamie Lynn o acuză pe Britney că a aruncat-o în ghearele mass-media când a ameninţat că îşi va da în judecată întreaga familie.Britney, căreia justiţia i-a dat dreptate şi a pus capăt tutelei în noiembrie anul trecut, a postat mai multe mesaje pe Instagram, unele pe un ton agresiv altele mai conciliante, în care îşi exprimă dezamăgirea faţă de declaraţiile surorii sale mai mici, subliniind că aşteaptă ziua în care aceasta va răspunde apelurilor sale.