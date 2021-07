Britney Spears a anunţat că nu va mai cânta pe scenă 'în viitorul apropiat'

''Nu voi mai concerta pe scenă în viitorul apropiat, atât timp cât tatăl meu decide ce port, ce spun, ce fac, ce gândesc'', a scris regina muzicii pop în mesajul său.''Am făcut asta 13 ani... Prefer să distribui videoclipuri din sufrageria mea, da, decât de pe scena din Vegas'', a adăugat ea.''Şi nu, nu mă voi mai machia strident şi nici nu voi mai încerca din răsputeri să fac faţă pe scenă, ani la rând, cu remixurile pieselor mele şi să nu fiu capabilă să fac o treabă adevărată, implorând să fiu lăsată să-mi prezint muzica nouă, în spectacolul meu, pentru fanii mei... aşa că renunţ!'', a continuat Spears.Interpreta unor piese precum ''Toxic'' şi ''Baby One More Time'' s-a angajat într-o luptă juridică pentru ridicarea tutelei care i-a fost impusă în 2008, după o serie de derapaje ultra mediatizate. Acest regim este administrat în principal de tatăl său, Jamie Spears.''Această tutelă mi-a ucis visurile'', a scris ea în mesajul publicat pe Instagram.Declarându-se ''traumatizată'' şi ''deprimată'', Britney Spears, în vârstă de 39 de ani, a făcut mărturii explozive, la 23 iunie, la un tribunal din Los Angeles, unde a detaliat controlul exercitat asupra vieţii sale, a relaţiilor de prietenie, a finanţelor şi chiar a metodelor contraceptive utilizate.Ea a continuat, totuşi, să lucreze, producând trei albume în ultimii treisprezece ani şi cântând regulat pe scena din Las Vegas, unde a avut rezidenţa artistică, o experienţă căreia i-a pus capăt brusc în 2019.Aproximativ în aceeaşi perioadă a debutat mişcarea #FreeBritney, orchestrată pe străzi şi pe reţelele sociale de o armată de fani care o susţin în lupta ei, notează Agerpres.Vedeta pop a înregistrat prima sa victorie, miercuri, după ce un judecător i-a permis să îşi aleagă propriul avocat pentru a se apăra în acest proces.Interesul faţă de saga referitoare la bătălia juridică şi starea psihică a lui Britney Spears a fost reaprins recent de lansarea unui documentar, ''Framing Britney Spears'', ce explorează deteriorarea sănătăţii sale mintale şi modul în care este tratată, uneori dur, de unele media.În mesajul său, cântăreaţa a dezvăluit că nu i-a plăcut ''felul în care documentarul a adus din nou în prim-plan momente umilitoare din trecut'', adăugând că ''a trecut mult timp de când am trecut peste asta''.