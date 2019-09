British Airways se pregăteşte pentru cea mai mare grevă din istoria sa. Care este motivul

Compania aeriană britanică British Airways ar putea să se confrunte săptămâna viitoare cu o grevă a piloţilor, situaţie care ar putea duce la paralizarea activităţii operatorului, scrie agerpres.ro. În consecinţă, British Airways, care aparţine grupului aerian IAG, ar putea să se confrunte cu cea mai mare grevă din istoria sa, o acţiune care va angrena peste 90% dintre cei 4.300 de piloţi ai săi. Potrivit presei locale, 1.600 de zboruri British Airways riscă să fie anulate săptămâna viitoare, ceea ce ar putea bloca la sol până la 290.000 de pasageri care urmau să zboare cu aeronavele companiei.Joi seară, British Airways a respins o ofertă de ultim moment venită de la sindicatul Balpa, care s-a oferit să renunţe la grevă dacă managementul companiei revine la masa negocierilor."Rămânem deschişi la discuţiile constructive cu Balpa pentru a duce la capăt negocierile cu privire la salarii, dar nu credem că sindicatul dă dovadă de bună credinţă atunci când, în ultimul moment, vine cu o propunere care ne-ar costa 50 de milioane de lire sterline în plus", a precizat echipa managerială de la British Airways.În replică, secretarul general de la Balpa, Brian Strutton, a apreciat că "British Airways a ales în mod intenţionat ca grevele să aibă loc". De asemenea, Brian Strutton a contestat cifrele avansate de conducerea companiei cu privire la costurile ofertei sindicatului, adăugând că nu înseamnă decât un plus de cinci milioane de lire sterline peste ceea ce oferă BA în cursul negocierilor."O zi de grevă costă compania 40 de milioane de lire sterline şi cu toate acestea ei par mulţumiţi să cheltuie aceşti bani pentru a acoperi greva în loc să îi plătească piloţilor lor", a mai spus Strutton.În Franţa, compania Air France a cunoscut în 2018 mai multe luni de conflict cu piloţii săi pe tema salariilor, conflict marcat de mai multe zile de grevă, înainte ca un acord să fie convenit în luna octombrie a anului trecut.