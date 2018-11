Brigitte Macron şi cântăreţul Mika militează împotriva hărţuirii din şcolile primare din Franța

, scrie agerpres.ro. "Am fost profesoară, deci am avut de-a face foarte des în viaţa mea cu elevi care erau hărţuiţi, dar şi cu elevi hărţuitori. Deci, aceasta este o problemă pe care o cunosc", a explicat miercuri seară Brigitte Macron, fostă profesoară de franceză, pentru postul radiofonic RTL.Alături de ea, cântăreţul şi textierul pop Mika a dezvăluit că a fost el însuşi o victimă a hărţuirilor începând cu vârsta de 11 ani, inclusiv de o profesoară care "i-a făcut viaţa amară pentru o bună perioadă de timp"."Trebuia să stau în picioare pe scaun. Eram foarte tânăr, acest lucru m-a blocat în multe sensuri, am încetat să vorbesc (...), nu îmi mai făceam temele", a declarat artistul."Am încetat să mai merg la şcoală timp de şase luni şi am avut şansa de a descoperi muzica. Am supravieţuit. Aveam o familie foarte bună, aveam o mamă care îmi lua de multe ori apărarea", a adăugat Mika. Artistul a subliniat necesitatea de a vorbi despre astfel de lucruri şi "de a nu te ruşina din cauza lor"."Atunci când soţul meu a fost ales preşedinte, multe scrisori mi-au parvenit, conţinând mărturii ale unor copii, adolescenţi, dar şi enorm de multe mărturii ale unor părinţi, care sunt dezarmaţi în faţa acestei suferinţe, provocată de violenţa hărţuirii", a declarat Brigitte Macron."Este motivul pentru care am dorit să mă implic în acest proiect, iar Jean-Michel Blanquer, ministrul Educaţiei Naţionale, mi-a cerut să conduc această luptă alături de el, iar au am acceptat să fac asta cu mare plăcere", a mai spus prima doamnă a Franţei.Brigitte Macron a fost întrebată în aceeaşi emisiune radiofonică în legătură cu o dorinţă comună pe care o împărtăşeşte cu prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, "de a pune presiune asupra industriei online" pentru a contracara hărţuirea pe reţelele de socializare.Melania Trump se va afla duminică la Paris, unde Emmanuel Macron va primi mai multe zeci de şefi de state şi de guverne, inclusiv pe preşedintele american, Donald Trump, care vor participa la ceremonia dedicată centenarului Armistiţiului din 1918."Acum, s-a amplificat. În trecut, schimbai şcoala copilului şi apoi totul era dat uitării. Or, nu mai este cazul acum, s-a amplificat foarte mult pe reţelele de socializare", a explicat Brigitte Macron.Potrivit mai multor sondaje, hărţuirea ar afecta 10% din elevii de şcoală primară (între 6 şi 11 ani), 6% din elevii de şcoală generală (până la 15 ani) şi 1,4% din totalul liceenilor francezi.