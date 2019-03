BREXITUL AR PUTEA FI ANULAT. Theresa May le cere parlamentarilor britanici să voteze Acordul

Brexitul ar putea fi anulat sau amânat. Premierul Marii Britanii, Theresa May, îi avertizează pe deputaţii de la Londra că dacă nu vor aproba Acordul, ţara ar putea să nu părăsească niciodată Uniunea Europeană. May a făcut această declaraţie în contextul în care Parlamentul urmează să voteze săptămâna viitoare acelaşi document, care a fost respins în 15 ianuarie.



"S-ar putea să amânăm Brexitul pentru mai multe luni. S-ar putea să părăsim UE fără protecţia oferită de Acord. S-ar putea să nu ieşim deloc", a declarat Theresa May, premierul Marii Britanii.



Totodată, premierul britanic nu exclude un al doilea referendum privind ieşirea Marii Britanii din UE.



"Şi o întârziere ar putea duce la altceva. La un al doilea referendum privind Brexitul", a spus Theresa May, premierul Marii Britanii.



Dacă Acordul va fi respins încă o dată, Theresa May va cere Parlamentului să voteze ieşirea din UE fără un acord în 29 martie. Dacă deputaţii resping şi această variantă, ea va propune extinderea termenului.

La sfârşitul lunii trecute Parlamentul britanic a cerut amânarea ieşirii din UE. Dacă Bruxellesul va accepta, atunci urmează a fi convocat un summit european special, în cadrul căruia se va hotărî cu cât va fi prelungit termenul