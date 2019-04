BREXIT CU EURODEPUTAŢI. Marea Britanie va organiza alegeri pentru Parlamentul UE

Marea Britanie va organiza alegeri pentru Parlamentul European în data de 23 mai. Anunţul a fost făcut de Guvernul de la Londra, care însă a menţionat că asta nu înseamnă că Regatul Unit a renunţat la ideea de a părăsi Uniunea Europeană.

Totodată, deputaţii britanici au aprobat o moţiune prin care o obligă pe May să consulte Parlamentul de la Londra în ceea ce priveşte amânarea retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană şi să prevină producerea unui Brexit fără niciun acord.



"390 au votat pentru, iar 81 - împotrivă. Decizia a fost adoptată", a spus John Bercow, preşedintele Camerei Comunelor.



Liderul opoziţiei laburiste, Jeremy Corbyn, a acceptat invitaţia la dialog a premierului May, dar susţine că Guvernul britanic refuză să meargă la compromis.



"Guvernul nu pare să se îndepărteze de "liniile roşii" iniţiale. Eu am propus o Uniune Vamală cu UE", a zis Jeremy Corbyn, liderul opoziţiei laburiste.



Parlamentul britanic va dezbate astăzi durata amânării Brexitului. Premierul Theresa May a trimis o scrisoare la Bruxelles în care a propus prelungirea termenului de ieşire din UE până în data de 30 iunie, însă presa britanică relatează că parlamentarii ar putea modifica durata amânării.

Oficialul a menţionat că dacă cererea îi va fi acceptată, Marea Britanie va începe să se pregătească pentru alegerile europene, la care este obligată să participe dacă nu pleacă din UE înainte de scrutinul din mai.

În data de 10 aprilie, la Bruxelles va avea loc un nou summit special privind Brexitul.

În cadrul acestuia, cei 27 de şefi de stat şi de guvern din UE trebuie să voteze în unanimitate pentru prelungirea termenului de ieşire a Regatului Unit din blocul comunitar.

Dacă asta nu se va întâmpla, Marea Britanie va fi obligată să părăsească Uniunea Europeană fără niciun acord.

Mulţi însă dintre oficialii europeni, printre care cancelarul german, Angela Merkel, au declarat că vor lupta până în ultimul moment ca acest scenariu să fie evitat.