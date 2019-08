Brexit: Comisia Europeană este dispusă să discute cu Londra în următoarele săptămâni

Comisia Europeană este dispusă să discute despre Brexit cu Regatul Unit în următoarele săptămâni, a declarat marţi o purtătoare de cuvânt a executivului comunitar, adăugând că Uniunea Europeană speră să se evite o ieşire din UE fără acord, dar că Bruxellesul este pregătit şi pentru un astfel de scenariu, scrie agerpres.ro.

''Comisia rămâne disponibilă în următoarele săptămâni dacă Regatul Unit doreşte să poarte discuţii şi să-şi clarifice poziţia mai detaliat, fie telefonic, fie personal'', a spus reprezentanta CE într-un briefing.



Guvernul de la Londra a anunţat marţi că Regatul Unit este ''pregătit şi dispus'' să încheie un acord privind Brexitul cu Uniunea Europeană, după ce cotidianul The Guardian scrisese că premierul Boris Johnson nu are intenţia de a renegocia acordul de retragere din Uniunea Europeană, iar scenariul său central de lucru este un Brexit fără acord.



''Noi vrem un acord. Este trist că ei (Uniunea Europeană, n.red.) nu vor să negocieze cu noi. Faptul că acordul de retragere a fost respins, de trei ori, cu mare majoritate de Camera Comunelor înseamnă că, dacă va fi să existe un acord, ei (UE) trebuie să fie gata pentru renegociere. Noi suntem pregătiţi şi dispuşi să facem acest lucru'', a afirmat oficialul britanic, sub rezerva anonimatului.