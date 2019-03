BREXIT A AJUNS ÎN IMPAS. Parlamentul de la Londra a respins toate alternativele

Parlamentul de la Londra a respins toate variantele propuse în locul Acordului privind ieşirea Marii Britanii din UE. Niciuna dintre cele opt propuneri înaintate de deputaţi nu a obţinut votul majorităţii.

Asta după ce Parlamentul britanic a preluat controlul asupra procesului privind Brexit-ul. Prima propunere, ca Marea Britanie să părăsească UE fără acord pe 12 aprilie, a fost respinsă cu o majoritate covârşitoare.



"160 de voturi pentru şi 400 de voturi împotrivă. Decizia a fost luată", a spus John Bercow, preşedintele Camerei Comunelor.



Alte propuneri respinse erau legate de un acord comercial cu UE după modelul Norvegiei, rămânerea Marii Britanii în Spaţiul Economic European, negocierea unei Uniuni Vamale cu UE, organizarea unui nou referendum pentru a confirma Acordul şi chiar anularea Brexitului.



Pe de altă parte, premierul Theresa May a anunţat că va demisiona dacă Parlamentul va aproba Acordul negociat cu UE - care a fost respins deja de 2 ori. Vestea i-a înfuriat și mai tare pe contestatarii săi.



”Iarăși avem un premier conservator care vrea să plece lăsându-ne într-o criză creată de el și, posibil, cu un alt militant înrăit al Brexitului în locul său. Chiar nu are premierul nostru niciun sentiment al responsabilității”, a spus Ian Blackfotd, parlamentar britanic.



May a îndemnat deputații de la Londra să aprobe acordul pe care l-a negociat cu Bruxellesul. Acesta ar urma să fie supus votului mâine în Parlamentul britanic.



”Este singura noastră șansă pentru a avea garanția că vom ieși din UE în 22 mai și nu peste două săptămâni. Deși sunt de acord că acest acord ar putea să ne creeze anumite incomodități, este mai bine să-l avem și să nu avem nevoie de el, decât să nu-l avem, dar să ne trebuiască”, a spus Stephen Barclay, ministrul Marii Britanii pentru Brexit.



În cazul în care deputaţii de la Londra nu vor aproba mâine Acordul, Marea Britanie are 2 alternative: ieşirea bruscă din UE la 12 aprilie, sau o nouă amânare a Brexitului, ceea ce obligă Regatul Unit să organizeze alegeri europarlamentare în luna mai.