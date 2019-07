Brazilianul Eder Militao a fost prezentat oficial în calitate de fotbalist al clubului Real Madrid

foto: digisport.ro

Brazilianul Eder Militao a fost prezentat oficial în calitate de fotbalist al clubului Real Madrid. Fundaşul a fost transferat pentru 50 de milioane de euro de la FC Porto. Clubul lusitan a confirmat mutarea încă în luna martie.



Contractul jucătorului de 21 de ani este valabil până în vara 2025.



"Voi da tot ce am mai bun pe teren și sper că voi avea un sezon minunat. Bineînțeles, vreau să am succes la acest club. Acest lucru și-l doreşte orice fotbalist. Hala Madrid!", a declarat Eder Militao, fundaş Real Madrid.



Prezentarea lui Militao a fost umbrită de niște momente mai sensibile. După ceva mai puțin de o oră de la începutul conferinței de presă desfăşurate la stadionul ”Santiago Bernabeu”, fotbalistul a amețit brusc.



El urmează să fie consultat de un medic care să stabilească exact din ce cauză fundaşului brazilian i s-a făcut atât de rău.



În actuala perioadă de mercato Realul i-a mai achiziționat pe brazilianul Rodrygo Goes, belgianul Eden Hazard, sârbul Luka Jovic şi francezul Ferland Mendy.