Brazii şi decoraţiunile pentru sărbătorile de iarnă au apărut deja în vânzare. În acest an, Agenţia "Moldsilva" va pune la dispoziţia cumpărătorilor în jur de 50 de mii de pomi, iar rafturile magazinelor sunt deja pline cu globuleţe, lumini, dar şi brazi artificiali.



Reprezentanţii Agenţiei "Moldsilva" spun că numărul de brazi care vor fi scoşi în acest an la vânzare este acelaşi ca şi anii trecuţi. Preţul minim pentru un metru de pin este de 25 de lei, iar pentru un metru de molid - 36 de lei.



"Pomii noştri de iarnă sunt ecologici, nu sunt modificaţi genetic. La producerea lor nu sunt folosite pesticide. Anul trecut s-au tăiat şi vândut în jur de 20 de mii de pomeți, anul acesta s-ar putea să ajungem la 80-90 de procente", a declarat specialistul principal la Direcţia fond forestier "Moldsilva", Ghenadie Grubîi.



Ocolul silvic din satul Scoreni, raionul Străşeni, va scoate în vânzare peste 13 mii de pomi. Cel mai înalt are o înălţime de aproape 25 de metri.



"Noi recomandăm ca pomii să fie cumpăraţi cu rădăcina protejată, deoarece vor putea fi utilizaţi ulterior, plantaţi într-un parc, în apropierea unei şcoli sau grădiniţe. Pe lângă faptul că se menţin mai mult, îi dăm o şansă să trăiască în continuare", a spus inginerul şef al ocolului silvic "Străşeni", Sergiu Chihai.



Între timp, magazinele au scos în vânzare o gamă largă de brazi artificiali, dar şi accesorii pentru împodobirea acestora. De exemplu, cel mai simplu brad artificial, gata împodobit, costă în jur de 500 de lei.



"Brazii artificiali sunt o investiţie de lungă durată. Ei pot fi utilizaţi câte 3-4 ani, dacă sunt păstraţi corespunzător", a declarat agentul de achiziţie la un magazin de decoraţiuni, Oana Buliga.



Pentru cei care sunt gata să scoată mai mulţi bani din buzunar, magazinele propun brazi înzăpeziţi artificial şi împodobiţi cu leduri. Un astfel de pom costă până la patru mii de lei.