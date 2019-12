Brazi de Crăciun ALTFEL, confecţionaţi de studenţii de la ASEM

Studenţii de la ASEM şi-au scos în vânzare brazii confecţionaţi manual. Tinerii ingenioşi au folosit diverse materiale: plicuri de ceai, dulciuri, pahare din plastic sau chiar aţă.



"Bradul meu este din conuri, vopsite în argintiu şi verde. Iar în vârf este montat un înger. Am cheltuit circa 300 de lei şi două zile pentru confecţionare".

"Împreună cu grupa am decis să confecţionăm un pom comestibil, de aceea am utilizat pacheţele de ceai verde, care se asociază cu bradul. L-am înfrumuseţat cu bomboane, ce pot fi mâncate la ceai. Am cheltuit în jur de 250 de lei pentru materiale, dar l-am confecţionat în 2-3 ore".

În holul universităţii sunt expuşi peste 40 de pomi de Crăciun.



Roman LIVANDOVSCHI Prodecan Facultatea Business şi Administrarea Afacerilor: "Aceasta este o expoziție de brazi care urmează să fie vânduţi, iar banii strânși vor merge în scopuri caritabile. Vom ajuta familiile care au nevoie de susţinere în ajunul Crăciunului și al Revelionului."



În doar o oră de la deschiderea expoziţiei au fost vânduţi 12 brazi.



"Noi îi susţinem pe aceşti tineri. Este o iniţiativă foarte bună. La mulţi ani!"



Târgul brazilor de Crăciun de la ASEM mai este deschis şi azi. Cei care merg la eveniment au posibilitatea să doneze bani pentru oamenii nevoiaşi.