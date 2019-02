Brand-urile scumpe şi manichiura NU te fac DOAMNĂ. Cine te poate învăţa bunele maniere (VIDEO)

La una dintre ele a studiat şi Prinţesa Diana.Andreea Ştefănescu este o româncă de doar 31 ani care a văzut aproape 100 de ţări şi a înţeles că respectul aduce oamenii împreună.

Andreea Ştefănescu ţine cursuri de protocol şi etichetă. Însă pasiunea pentru acest domeniu a apărut atunci când lucra în aviaţie. A fost stewardesă pentru membri ai unor familii regale, şefi de stat şi numeroase personalităţi. A călătorit în 89 de ţări, a locuit în 7 dintre ele, a cunoscut culturi diferite şi a înţeles că bunele maniere sunt cele care deschid orice uşă.

Tânăra are un MBA în International Hospitality, o diplomă de trainer în etichetă şi protocol de la English Manner, școală aflată sub patronajul Casei Regale a Marii Britanii, dar şi una de la Şcoala de Protocol din Washington. Cu toate acestea, cea mai mare realizare pentru Andreea a fost să fie acceptată la Institut Villa Pierrefeu, din Elveţia.

"În timpul școlii din Elveția, ceea ce m-aimpresionat este că este cumva echivalentul unei armate pentru băieți. La modul că aveam o carte întreagă, un cod de comportament, în fiecare zi de dimineață trebuia să ne facem patul, trebuia să organizăm camera într-un anume fel, era inspecție în fiecare zi și erai scos de la sala de curs dacă nu organizai camera cum trebuie. Înainte erau probabil sute de astfel de şcoli, unde a fost şi prinţesa Diana. Timp de două luni am fost acolo, am dat peste 47 de examene scrise din 20 de ţări diferite, am învăţat cum să aşezi şi cum să mânânci în diferite stiluri de a cina- american, continental, franţuzesc, englezesc, plus diferentele culturale din India, din Orientul Mijlociu, din China, din Japonia. A fost o experienţă extraordinară. Contrar aşteptărilor nu suntem nişte fete care merg cu cartea pe cap şi învăţăm cum să fim soţii de milionari. Este mult mai mult de atât. Te învaţă să fii o femeie puternică, despre leadership, echipă, artă, despre cum să comunici foarte eficient cu oamenii din jur.", a spus Andreea Ştefănescu, trainer de etichetă.