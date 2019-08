Brad Pitt şi Margot Robbie ar avea o relaţie?! Ce spune presa

Actorii Brad Pitt şi Margot Robbie, care au jucat împreună în "Once upon a time in Hollywood", noul film al lui Quentin Tarantino, ar avea o relaţie de dragoste, potrivit revistei Life & Style, citată de ziarul spaniol ABC.

Se pare că Brad Pitt şi-a refăcut viaţa după divorţul de Angelina Jolie. În timp ce mulţi fani ai săi visau la o împăcare cu fosta sa soţie Jennifer Aniston, zvonurile privind o relaţie de dragoste între actor şi Margot Robbie au zădărnicit speranţele unei reconcilieri cu fosta actriţă din "Friends".



Brad Pitt şi Margot Robbie au fost implicaţi timp de mai multe luni în filmările la "Once upon a time in Hollywood", noul lungmetraj al lui Tarantino şi, aşa cum asigură revista americană Life & Stile, între cei doi s-ar fi aprins scânteia dragostei, scrie agerpres.ro.



De fapt, tabloidul informează că cei doi actori ţin în secret relaţia dintre ei de la Festival Cannes, când fostul soţ al Angelina Jolie i-ar fi mărturisit actriţei australiene Margot Robbie.



Totuşi, revista Gossip Cop a ţinut să dezmintă această informaţie, pe care a considerat-o falsă, argumentând că tânăra actriţa are o căsătorie fericită cu producătorul Tom Daley şi că Brad Pitt se bucură de această perioadă în care este singur, concentrându-se asupra carierei şi creşterii copiilor săi.



Rămâne de văzut care dintre cele două publicaţii are dreptate; deocamdată totul arată că cei doi actori au o bună relaţie de prietenie, în urma colaborării lor la noul film al lui Tarantino.