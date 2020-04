Brad Pitt a interpretat, în rolul imunologului Anthony Fauci, declaraţiile lui Donald Trump despre coronavirus (VIDEO)

Actorul american Brad Pitt l-a interpretat, într-o apariţie surpriză în cadrul emisiunii de divertisment „Saturday Night Live” (SNL), pe doctorul Anthony Fauci, expertul imunolog care conduce Institutul Naţional pentru Alergii şi Boli Infecţioase din SUA şi principalul coordonator al grupului de lucru al Casei Albe pentru combaterea coronavirusului, după ce medicul declarase în glumă că i-ar plăcea să-l vadă pe Pitt în rolul său, informează CNN, scrie digi24.ro.

În urmă cu câteva săptămâni, în cadrul unui interviu acordat CNN, Anthony Fauci a fost întrebat ce actor ar vedea jucând în rolul său. Fauci a râs şi a spus: „Brad Pitt, fireşte”.

Sâmbătă seara, medicului Fauci i s-a îndeplinit dorinţa, după ce Brad Pitt l-a imitat pe acesta într-un scheci video, în debutul emisiunii SNL.

And now, a message from Dr. Anthony Fauci. #SNLAtHome pic.twitter.com/LYemNAWaAT