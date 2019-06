Brad Freden, după întrevederea cu liderii ACUM: SUA nu se vor amesteca în negocieri, dar sunt interesate de rezultat (VIDEO)

Brad Freden, Director al Oficiului pentru Afaceri Est-Europene, Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, a avut o întrevedere cu liderii blocului ACUM Andrei Năstase și Maia Sandu. După discuţii, oficialul american a făcut declaraţii.

"Am discutat şi cu socialiştii, nu ca să facem presiuni pentru formarea unui guvern, nu e treaba noastră. Aşa cum am mai spus, sosirea mea aici în aceste momente e o coincidenţă, am stabilit această vizită acum câteva săptămâni, dar e foarte interesant, aşa cum le-am spus şi domnului Năstase şi doamnei Sandu, este ca şi cum am fi în public la ultimul act al unei piese, dar suntem prezenţi în public şi nu suntem interesaţi de influenţarea rezultatului, un rezultat care reflectă voinţa poporului moldovean care şi-a ales reprezentanţii şi noi vom colabora cu orice guvern va fi creat din acest proces", a declarat Brad Freden.