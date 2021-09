Boxerul ucrainean Oleksandr Usyk îl va înfrunta pe britanicul Anthony Joshua. Vezi când va avea loc meciul

Boxerul ucrainean Oleksandr Usyk se pregătește de cea mai tare confruntare a carierei. Aflat la o vilă din suburbiile orașului Kiev, pugilistul se antrenează intens pentru meciul cu britanicul Anthony Joshua.



Pe 25 septembrie, la Londra, Usyk va încerca să-i smulgă adversarului centurile IBF, WBO, IBO și WBA Super în categoria grea.

„Un campion olimpic va lupta cu un alt campion olimpic. E grozav. Noi am triumfat la Jocurile Olimpice în categorii de greutate diferite, dar este un eveniment uriaș! Așa trebuie să fie, cei mai buni îi înfruntă pe cei mai buni.”, a declarat Oleksadr Usyk, boxer Ucraina.



Usyk pune foarte mare accent pe tactica sa și nu se gândește prea mult la Anthony Joshua.



„Mă gândesc mai mult la fiul meu, care s-a dus școală, în clasa întâi. Nu îi place. Îmi spune: Nu vreau să merg la școală, tata. Mă plictisesc acolo fără voi.”, a precizat boxerul ucrainean.



Oleksandr Usyk are o statistică impresionantă. A câștigat toate cele 18 meciuri disputate până acum, iar 13 dintre ele prin knockout.



„Nu e un boxer de rând. Îmi amintește de Muhammad Ali. Nu doar din motivul că s-au născut ambii pe 17 ianuarie. Are personalitate suficient de puternică pentru a schimba generații întregi.”, a relatat Alexander Krasnyuk, manager.



Anthony Joshua are în palmares 24 de victorii, printre care 22 prin knockout și o înfrângere.

Confruntarea cu Usyk îi va aduce pugilistului britanic aproximativ 17 milioane de euro. Ucraineanul va încasa peste 3,5 milioane.