Boxerul britanic Nigel Benn revine în ring la 55 de ani

Boxerul britanic Nigel Benn, fost campion mondial la categoriile de greutate mijlocie şi supermijlocie, revine în ring la 55 de ani. Sportivul originar din Londra, care nu a mai boxat din 1996, a anunţat că se va confrunta pe 23 noiembrie, la Birmingham cu un alt fost campion mondial, Sakio Bika, în vârstă de 40 de ani.



"Simt că acum e momentul. Oamenii îmi reproşează că am 55 de ani. Vârsta nu contează. Sunt mai bine pregătit acum decât atunci când am fost campion mondial. Cu cât sunt mai bătrân, cu atât sunt mai pregătit şi ştiu ce spun. Sunt într-o formă bună şi sunt gata de petrecere", a declarat Nigel Benn, boxer.



Nigel Benn a primit permisiunea de a concura la nivel profesionist de la Autoritatea de Box din Marea Britanie şi Irlanda, după ce a trecut mai multe teste sub supravegherea profesorului în medicină Michael Graham.



"Vorbim despre analize de sânge, scanări RMN, teste ale funcției cognitive, verificări ale grăsimii corporale. Testele cărora a fost supus Nigel Benn indică că vârsta lui biologică este cu cel puţin 15 ani mai mică decât vârsta cronologică", a spus Michael Graham, medic.



Nigel Benn a făcut parte din generaţia de aur a boxului anilor '90. Supranumit ''Distrugătorul' pugilistul a deţinut titlul mondial la categoria mijlocie, versiunea WBO şi la supermijlocie, versiunea WBC.



El a obţinut 42 de victorii, dintre care 35 prin knock-out, a pierdut 5 dueluri şi unul l-a încheiat la egalitate. După retragerea din activitatea sportivă, Benn a lucrat ca DJ şi avocat.