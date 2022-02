Boris Johnson: Vladimir Putin va descoperi curând că a greșit grav calculele pe care și le-a făcut

Vladimir Putin va descoperi că a greșit grav dacă Rusia invadează Ucraina. Declarația a fost făcută de premierul britanic Boris Johnson, adăugând că Moscova pare hotărâtă să facă o invazie la scară largă.

Johnson a prezidat marți dimineața devreme o reuniune a comitetului național de securitate de urgență al Marii Britanii, scrie hotnews.ro.

"Cred că tragedia situației actuale este că președintele Putin s-a înconjurat de consilieri cu vederi asemănătoare care îi spun că Ucraina nu este o țară adecvată. Și cred că va descoperi că a greșit grav calculele făcute", a spus Johnson după reuniune, potrivit Reuters.

Ministrul britanic al Sănătății, Sajid Javid, a spus și el că este clar că Putin a decis să atace suveranitatea Ucrainei și crede că a început deja o invazi.

"Intrăm într-o perioadă foarte neagră pentru Europa și este clar, din ceea ce am văzut deja și am aflat astăzi, că rușii, președintele Putin, au decis să atace suveranitatea Ucrainei și integritatea sa teritorială. Am văzut că a recunoscut aceste regiuni separatiste din estul Ucrainei și, din informațiile pe care le avem, putem spune deja că a trimis tancuri și trupe. De aici se poate trage concluzia că invazia Ucrainei a început", a spus Javid pentru Sky News.