Boris Johnson, ultimul discurs în calitate de premier: „Hasta la vista, baby” (VIDEO)

Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a susținut miercuri ultimul său discurs în Parlamentul de la Londra în calitate de prim-ministru. „Hasta la vista, baby”, și-a încheiat Johnson mesajul, urmat de aplauze din partea parlamentarilor din Partidul Conservator, potrivit Reuters, citează digi24.ro.

„Eu am ajutat, noi am ajutat, să trecem această țară printr-o pandemie și am pus umărul la salvarea unei alte țări de la barbarie. Și, sincer, asta este suficient pentru a merge mai departe. Misiune în mare parte îndeplinită”, a spus Johnson. „Vreau să le mulțumesc tuturor celor de aici. Hasta la vista, baby”, și-a încheiat premierul britanic ultimul discurs în Parlament.

Boris Johnson și-a dat demisia pe 7 iulie, constrâns să renunţe la post după un val de plecări din guvern provocat de o succesiune de scandaluri.

Partidul urmează să aleagă viitorul președinte și premier, într-un scrutin final al cărui rezultat va fi anunțat în septembrie. Până atunci, în competiția internă au mai rămas trei candidați: Rishi Sunak, Penny Mordaunt și Liz Truss.

O a cincea şi ultimă rundă de vot a deputaţilor conservatori urmează să se desfăşoare miercuri, pentru a-i desemna pe cei doi finalişti, dintre care cei 200.000 de membri ai partidului vor alege câştigătorul printr-un vot prin corespondenţă. Rezultatul urmează a fi anunţat pe 5 septembrie.