Boris Johnson nu are intenţia de a renegocia acordul privind Brexitul

scrie agerpres.ro. ''A fost evident că Regatul Unit nu are un alt plan. Nu există nicio intenţie de a negocia, ceea ce ar presupune un plan'', a spus un diplomat UE după o întâlnire cu David Frost, noul consilier pentru afaceri europene al guvernului de la Londra.Această informaţie a survenit în contextul în care executivul britanic a insistat că este ''pregătit să negocieze cu bună-credinţă'', dar a declarat clar că Boris Johnson ar susţine doar un acord care să nu conţină ceea ce el a numit ''nedemocratica plasă de siguranţă'' - clauza care ar împiedica reintroducerea controalelor la frontiera dintre Republica Irlanda şi provincia britanică Irlanda de Nord.Absenţa unor propuneri concrete din partea Londrei privitoare la ''plasa de siguranţă'' a fost percepută ca un element semnificativ de oficiali europeni, citaţi de The Guardian.David Frost le-ar fi transmis diplomaţilor europeni că o soluţie tehnologică la frontiera irlandeză este opţiunea preferată de Londra, înainte de a recunoaşte că ''nu ar fi pregătită acum pentru Brexit''.''Chiar dacă UE ar renunţa la backstop, nu există alternativă'', a adăugat un alt diplomat.Executivul britanic a reacţionat, un oficial guvernamental declarând că Regatul Unit este ''pregătit şi dispus'' să încheie un acord privind Brexitul cu Uniunea Europeană.''Noi vrem un acord. Este trist că ei (Uniunea Europeană, n.red.) nu vor să negocieze cu noi. Faptul că acordul de retragere a fost respins, de trei ori, cu mare majoritate de Camera Comunelor înseamnă că, dacă va fi să existe un acord, ei trebuie să fie gata pentru renegociere. Noi suntem pregătiţi şi dispuşi să facem acest lucru'', a afirmat oficialul britanic, sub rezerva anonimatului.