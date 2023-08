Bombardamente rusești în Herson, Krivoi Rog și Poltava: Morți, răniți și locuințe distruse

Rusia a lansat lovituri în întreaga Ucraină în cursul nopţii. Cel puţin două persoane au fost ucise şi alte cinci au fost rănite în urma unui atac cu rachete ruseşti asupra unui sat din regiunea centrală ucraineană Poltava, a declarat luni un oficial ucrainean de rang înalt, relatează CNN, citează digi24.ro.

Andrii Iermak, şeful Cancelariei prezidenţiale, a declarat că lovitura a provocat o explozie la o fabrică de ulei din satul Hoholeve.

„Oamenii lucrau în schimbul de noapte”, a precizat Iermak. El a postat fotografii care arată cisterne înghiţite de flăcări şi structuri metalice distruse ale uzinei.

Operaţiunile de căutare şi de îndepărtare a molozului sunt în curs de desfăşurare, au spus oficialii locali.

Rusia a lansat lovituri în întreaga Ucraină în cursul nopţii, ucigând cel puţin o altă persoană în regiunea Herson din sudul ţării şi avariind locuinţe şi infrastructură în Krivoi Rog şi în apropiere de Nikopol.

