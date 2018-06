BOMBĂ! Samsung rupe tăcerea. A anunțat data de lansare a Galaxy Note 9

Samsung a fixat data de lansare Galaxy Note 9, cel mai avansat smartphone al companiei sud-coreene urmând să aibă parte de un eveniment Samsung Unpacked dedicat, pentru care au fost trimise deja invitaţii.

Însoţit de un prim teaser video, anunţul fixează data de lansare oficială pentru 9 august 2018, confirmând zvonuri circulate anterior.

Fără loc de interpretări, clipul surprinde de aproape noua versiune a accesoriului S Pen, cea mai distinctivă trăsătură a seriei Galaxy Note.

Change is coming August 9th 2018. Can you keep up? #Unpacked pic.twitter.com/ToJkS28eXc