BOMBĂ ÎN SHOWBIZ. Cântăreaţa Adele s-a despărţit de soţul ei, Simon Konecki

Cântăreaţa britanică Adele s-a despărţit de soţul ei, Simon Konecki, au confirmat reprezentanţii artistei, anunţă BBC. Cuplul „se angajează să-şi crească împreună fiul cu dragoste”, se spune într-o declarație dată publicității. Nu vor fi făcute alte comentarii cu privire la despărţire, iar soții au cerut să le fie respectat dreptul la intimitate.

Adele l-a născut pe Angelo în 2012. Artista în vârstă de 30 de ani s-a căsătorit în 2016, după o relație de cinci ani, cu Simon Konecki, fondatorul drop4drop, o organizaţie de caritate ce luptă pentru accesul global la apă potabilă curată.

Cei doi s-au căsătorit în secret, iar Adele a făcut publică vestea în timpul discursului de la premiile Grammy, în 2017, când i-a mulţumit soţului ei.

Cel mai bine vândut artist născut la Londra, Adele este cunoscută pentru albumele ei de top: „19”, „21” şi „25”.

Cariera impresionantă a cântăreței Adele

Adele, născută pe 5 mai 1988, în Marea Britanie, este interpretă şi compozitoare. În 2008, a lansat primul album de studio, „19”, care s-a vândut în peste 6 milioane de copii. În 2009, a câştigat două premii Grammy şi a fost supranumită de presa britanică „Noua Amy Winehouse”.

În 2011, şi-a lansat al doilea album de studio, „21”, care, datorită unor piese precum „Rolling in the Deep”, „Someone Like You” şi „Set Fire to the Rain”, a avut un succes fenomenal şi s-a vândut în peste 29 milioane de copii pe plan mondial. Acel album i-a adus artistei britanice şase premii Grammy în 2012. În acelaşi an, a înregistrat piesa „Skyfall”, tema muzicală a filmului onomim din seria „James Bond”, pentru care a fost premiată cu un Glob de Aur şi un premiu Oscar.

Al treilea album de studio al cântăreţei Adele, „25”, a debutat pe primul loc în topul Billboard 200, în momentul lansării sale, pe 20 noiembrie 2015. „Hello”, „When We Were Young” şi „All I ask” sunt primele trei single-uri extrase de pe acest album, scrie digi24.ro

La cea de-a 59-a ediţie a galei premiilor Grammy, Adele a câştigat cinci trofee, inclusiv la categoriile „cel mai bun album al anului”, „cel mai bun cântec al anului” şi „înregistrarea anului”.

În luna martie, Adele a fost văzută intrând într-un studio de înregistrări din New York, fapt ce a lansat speculaţii despre un nou album.

În 2011, artista a suferit o operație la corzile vocale, în urma unei hemoragii. În 2017, ea și-a anulat ultimele două concerte ale turneului său mondial, la sfatul medicilor, pentru că își forțase prea mult vocea.