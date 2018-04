Bombă în fotbalul englezesc! Arsene Wenger, antrenorul lui Arsenal Londra, părăseşte clubul

Bombă în fotbalul englezesc! Arsene Wenger, matusalemicul antrenor al lui Arsenal Londra, și-a anunţat plecarea de pe banca tehnică a clubului la sfârşitul sezonului în curs. Francezul a fost antrenorul "tunarilor" timp de 22 de ani.

"Sunt foarte mulţumit de faptul că am avut privilegiul de a servi acest club pentru atât de mulţi ani memorabili. Am condus clubul cu toată integritatea şi cu tot devotamentul. Mă adresez tuturor suporterilor lui Arsenal: "Aveţi grijă de valorile acestui club!", a fost mesajul transmis de tehnicianul în vârstă de 68 de ani.



Sub conducerea acestuia, "tunarii" au cucerit trei titluri în Premier League, şapte Cupe ale Angliei și şapte Supercupe ale Angliei, iar în 2004 Arsenal a reușit performanța de a deveni campioană fără să piardă vreun meci. Wenger pleacă cu un an până la expirarea contractului. Clubul londonez se află pe locul 6 în clasamentul Premier League şi este calificat în semifinalele Ligii Europei.



Joi, 26 aprilie, gruparea engleză va primi pe teren propriu replica formaţiei Atletico Madrid în prima manşă a confruntării. Partida va fi transmisă în direct de CANAL 3 de la ora 22 şi 5 minute.