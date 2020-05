Bombă ecologică: Mormane de gunoi, văzute ani la rând în sectorul Botanica din Capitală

În ciuda promisiunilor din partea autorităţilor locale, mormanele de gunoi, adunate de-a lungul anilor, în continuare pot fi văzute pe stadionul școlii ruso-române numărul 3 de pe strada Burebista, din sectorul Botanica al Capitalei. Locatarii din preajmă spun că nu mai au puteri să lupte cu această problemă.



”O lună de zile în urmă era cât mai era, uite ce s-a înmulțit. Stadionul acesta, vin băieții și se ocupă cu sportul. Eu dimineața uneori ies la stadion aici, nu pot să mă apropii, că de îndată se schimbă aerul”.



Unii spun că au încercat să facă curat cu propriile forţe, însă gunoiştea s-a extins prea tare.

Acum câteva săptămâni, contactat telefonic, pretorul sectorului Botanica, Boris Prepelița, ne-a promis că aici se va face curat.



- Deci, dumneavoastră o sa luați o măsură referitor la gunoiștea neautorizată?

- Desigur, maxim peste o săptămână o să ducem deșeurile”, a spus pretorul sectorului Botanica, Boris Prepeliță.



Gunoiştea, însă, a rămas neatinsă, iar pretorul dă vina pe muncitorii care atunci ar fi greşit adresa şi au făcut curăţenie în altă parte. A urmat o nouă promisiune.



”A fost o confuzie, nu am ales care adresă. Bineînțeles, am văzut care e dezastrul. Deja, am și transmis fotografiile pentru a vedea cât este de lucru, să apreciem volumul de lucrări care sunt acolo. Oricum o zi de lucru este. Dacă nu sunt programați pentru alte adrese, de mâine dimineața ne apucăm”, a spus pretorul sectorului Botanica, Boris Prepeliță.



Conform Codului administrativ, persoanele fizice care aruncă deșeuri în locuri interzise riscă o amendă de la 900 la 1.500 de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității.