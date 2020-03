BOMBĂ ECOLOGICĂ la Ocniţa. O groapa cu deşeuri neautorizată, un adevărat focar de infecţii

. Culmea este că aceasta a apărut chiar sub nasul inspectorilor ecologici, care îşi au sediul nu departe de această gunoişte."Toţi care strâng de pe piaţă, gunoiul se aruncă aici"."- Aici toţi împrejur aruncă.- Acolo este gunoişte?- Da.- De când e gunoiştea asta?- De foarte mult timp.- Da este autorizat?- Da!""Dumneavoastră nu vedeţi, ca la animale. Şi la animale, la mine acasă e mai frumos ca aici"."Da cum poate să fie mirosul vara aici.... E straşnic. Dapoi nu ai chip. Cum să te duci acolo la veceu".Explicaţia şefului Inspecţiei Ecologice din Ocniţa, Valentin Codreanu, care îşi are biroul la doar câteva sute de metri distanţă de gunoiştea neautorizată, este de-a dreptul halucinantă."S-a scăpat din vedere. Pentru că nu au fost sunete", a menţionat Valentin Codreanu, şeful Inspecţiei Ecologice Ocniţa."Acesta este un focar de ani. Lăsat de ani.- Când ultima dată aţi discutat cu proprietarii acestui teren?- Săptămâna trecută. La începutul lui martie. Eu am avut intenţia să închid piaţa de la Ocniţa. Îmi păre rău de lumea care activează aici", a subliniat Victor Artamaniuc, primarul oraşului Ocniţa."De când e problema dată, şi când o veţi rezolva?- Da nu vă mai pot spune eu toate chestiile astea, pentru că eu nu am intrat în esenţă la toate întrebările estea. Asta e pusă la ordinea de zi să o facem cât mai repede. Fiindcă eu îs cointeresat să fie curat, şi să fie bine", a precizat Vasile Dudca, şeful Cooperativei de Consum Ocniţa.