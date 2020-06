Bolnavii incurabili din Moldova, trataţi cu promisiuni. Află povestea tristă a unui copil care suferă de Spina Bifida

Bolnavii incurabili din Moldova primesc foarte multe promisiuni, dar foarte puţin ajutor din partea statului. Despre cazul lui Maxim Brumar din Chișinău, care suferă de Spina Bifida, am relatat încă în decembrie anul trecut. Timp de șase luni, Ministerul Sănătății și autoritățile locale i-au trimis scrisori, în care se spune că băiatul poate beneficia de o tunsoare gratuită, mese calde şi asistență socială. În realitate, însă, copilul are nevoie de o intervenție chirurgicală, care costă 20.000 de euro și poate fi efectuată doar în străinătate.



Anual, în Moldova, doar 10-15 copii se nasc cu acest diagnostic. Maxim, în vârstă de 13 ani, este unul dintre ei. Din cauza unei anomalii congenitale a coloanei vertebrale, băiatul șchiopătează încă din copilărie și nu simte partea inferioară a corpului. Pe lângă operaţie, Maxim are nevoie şi electrostimulator special, care costă 30.000 de euro.



Mama băiatului s-a adresat nu doar Ministerului Sănătății, ci și președintelui. Autorităţile i-au răspuns că cererea sa este în proces de examinare. Însă Maxim are nevoie urgentă de operaţie, în caz contrar, riscă să trăiască tot restul vieţii cu partea inferioară a corpului paralizată. Tamara lucrează ca psiholog într-o închisoare, iar salariul ei le ajunge doar pentru strictul necesar.



Totuşi, în ciuda bolii rare de care suferă, Maxim spune că se simte bine îşi doreşte un singur lucru.



Am solicitat un comentariu de la consilierul ministrului Sănătății, Christina Stratulat, însă aceasta ne-a spus că are nevoie de timp pentru a se documenta.

Dar Maxim nu mai are timp să aştepte. Cei care doresc să-l ajute, pot suna la numărul de telefon afişat pe ecran 079844466 sau să facă o donație pe site-ul www.caritate.md.