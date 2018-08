Bolnavii de fibroză chistică riscă să rămână fără medicamente. Antibioticul nu mai poate fi găsit în farmacii

Bolnavii de fibroză chistică riscă să rămână fără medicamente. Antibioticul de care sunt dependenţi nu mai poate fi găsit în farmacii.

Compania importatoare a stopat livrările pentru o perioadă de timp, fără a face vreun anunţ.



Alexandrina Vorniceanu are nouă ani şi s-a născut cu fibroză chistică. Boala i-a fost depistată abia la trei ani. De atunci, fetiţa este dependentă de Colistin. De două ori pe zi face inhalații cu acest medicament, iar lunar are nevoie de 60 de ampule.



" Noi menţinem copiii noştri în viaţă cu acest tratament de susţinere. Acest preparat este vital pentru noi. Din luna iulie a dispărut fără nici o explicaţie. Din Iunie îl găsesc foarte greu", a spus mama Alexandrinei, Angela Vorniceanu.



Fibroza chistică este o boală genetică incurabilă. Micuţa speră totuşi că într-o bună zi se va face bine.



"Vreau să ies învingătoare în această luptă cu boala mea. Vreau să fiu ca unii copiii care nu fac inhalaţii", a spus Alexandrina Vorniceanu.



Dependenți de antibioticul colistin sunt şi alţi copiii care stau în evidenţa Centrului Ambulator de Fibroză Chistică.



"Din ăştia care au nevoie de colistin sunt 18. Cinci dintre aceştia pot trece pe Tobramicină. Alţi 13 nu pot beneficia de alt medicament. Am aflat nu de la compania care ar fi trebuit să ne anunţe, dar de la pacienţi", a spus specialistul de la Centrul de Fibroză Chistică, Oxana Turcu.



Până vor fi suplimentate stocurile, pacienţii vor primi Colistin din rezervele Institutului de Medicină Urgentă și ale Institutului Mamei și Copilului. Cele 700 de ampule vor fi suficiente pentru o lună.



"În farmacii este epuizat stocul de colistin, dar sistemul medical are rezerve. Toţi pacienţii cu fibroză chistică îl pot primi de la Centrul Ambulator de Fibroză Chistică şi alte Maladii Rare din cadrul IMC unde sunt la evidenţă”, a spus ofiţerul de presă, Ministerul Sănătăţii, Cristina Stratulat.



"Am încercat să facem cât mai transparent acest proces de distribuţie a colistinei către pacienţii cu fibroză chistică. Să identificăm producătorul din exterior pentru a importa colistina", a spus directorul executiv al Asociaţiei Învingem Fibroza Chistică, Natalia Savciuc.



Fibroza chistică este o afecţiune a plămânilor. Din 2017, pacienţii beneficiază de medicamente compensate.