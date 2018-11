Bolile de inimă, depistate mai simplu. Două electrocardiografe de ultimă generaţie au ajuns la Institutul de Medicină Urgentă

FOTO: PUBLIKA.MD

Două electrocardiografe de ultimă generaţie au ajuns la Institutul de Medicină Urgentă. Aparatele pentru monitorizarea sănătății inimii și diagnosticarea bolilor cardiovasculare au fost donate de Ambasada Franţei şi a Germaniei la Chişinău. Medicii spun că utilajele care erau până acum au fost procurate cu trei ani în urmă şi erau deja uzate.



"Aparatul dat are o posibilitate de a scoate electocardiograma în trei canale şi 12 derivaţii. Concomitent el are un soft pentru component IT. Ce nu am avut posibilitate până acum", a spus Igor Curov, şef Departamentul de Medicină Urgentă.



"Chiar de astăzi vor fi folosite în departamentul de primire urgentă, fiindcă noi zilnic în acest departament deservim peste 270 - 300 de pacienţi dintre care jumătate au nevoie de astfel de investigaţie", a spus Mihai Ciocanu, director Institutul de Medicină Urgentă.



Până acum în Departamentul de Medicină Urgentă funcţionau trei aparate pentru electrocardiografie. Unul este însă acum în reparație.



"Aparatul precedent care vă demonstrez că lucrează şi până astăzi este funcţional, ne isprăvim cu dânsul, e clar lucru că aparatul nu are capacităţi mai contemporane", a spus Igor Curov, şef Departamentul de Medicină Urgentă.



Noile utilaje de producție franceză au fost cumpărate din banii donați de Ambasadele Franţei şi Germaniei la Chişinău.



"Electrocardiografele sunt fabricate după tehnologie franceză. Aparatele vor fi foarte utile Spitalului de Urgenţă. Noi am livrat şi mobilier pentru birouri şi echipament informatic", a spus Pascal Le Deunff, ambasadorul Franţei în Molova.



"Prin contribuţia noastră comună de astăzi dorim să vă arătăm că lucrurile care păreau imposibile pot deveni realitate. Îmi doresc ca pacienţii acestui spital să se bucure de suportul oferit din partea Germaniei şi Franţei", a spus Angela Ganninger, ambasadoarea Germaniei în Moldova.



Totodată, de săptămâna viitoare, medicii de la noi vor merge la Spitalul de Urgenţă din Berlin pentru un schimb de experienţă.



"Ei vor merge în diferite departamente din spital, vor vedea cum este organizată munca acolo pentru ca apoi să-şi reorganizeze munca aici", a spus Martin Kaid, doctor Agenţia Germană pentru Dezvoltare.



Anual, la Institutul de Medicină Urgentă sunt deserviți peste 75 de mii de pacienţi.