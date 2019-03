Bohemian Rhapsody ar putea avea un sequel. Brian May a declarat posibilitatea în interviu (VIDEO)

Bohemian Rhapsody, lungmetrajul care trateaza istoria Queen ar putea avea un sequel, având în vedere mai ales succesul pe care filmul l-a avut.

Acesta a avut încasări de peste 870 de milioane de dolari şi a câştigat patru Oscaruri.

Un fost apropiat al formaţiei şi a lui Freddie Mercury a declarat că este aproape sigur faptul ca Bohemian Rhapsody va primi un sequel ce va porni de la apariţia formaţiei în cadrul Live Aid.

Mai mult, Brian May a spus oarecum acelaşi lucru într-un interviu acordat în luna Decembrie: "I think Live Aid is a good point to leave it. Who knows, there might be a sequel."