Bogații vor să se bage în față pentru a se vaccina anti-COVID. "Dacă dau 25.000 de dolari pot fi pe listă?"

Vaccinul anti COVID-19 este administrat în prezent celor mai vulnerabile persoane din Statele Unite. Unii însă, deși în stare de sănătate perfectă, speră să sară rândul și să treacă în fața celor care au nevoie de imunizare și sunt dispuși să ofere sume uriașe de bani pentru asta, scrie digi24.ro.

"Primim sute de apeluri în fiecare zi", spune dr. Ehsan Ali, coordonatorul unui centru medical din Beverly Hills. Îi are printre pacienți, pe Ariana Grande și Justin Bieber, care se numără printre persoanele care plătesc între 2.000 și 10.000 de dolari pe an pentru îngrijirea personalizată. "Este pentru prima dată când nu am reușit să obțin ceva pentru pacienții mei.", spune medicul.

Totul se întâmplă în California, care are reguli stricte privind vaccinarea. Cei care au prioritate la vaccinare anti-COVID sunt angajații din domeniul sănătății și rezidenții caselor de bătrâni. Urmează muncitorii calificați din domeniile esențiale și cei cu boli cronice. Abia apoi vin pe listă celelalte categorii, scrie 7sur7.be.

Cei cu putere și bani cred însă că au dreptul să aplice regulile. Dr. Jeff Toll, care lucrează la Centrul Medical Cedars-Sinai, unul dintre primele spitale care a primit vaccinul, a declarat pentru Los Angeles Times că a primit multe cereri, cum ar fi: "Dacă voi dona 25.000 de dolari la spital, ar ajuta să mă pui pe lista actuală?". Doctorul a răspuns negativ.

"Oamenii sunt dispuși să plătească zeci de mii de dolari", spune Dr. Jeff Toll. El subliniază însă că, deși oamenii bogați plătesc sume colosale pentru cele mai bune îngrijiri, medicii își fac meseria conform jurământului lui Hipocrate și au responsabilitatea de a oferi îngrijire celor care au cel mai mult nevoie de ea.

Agențiile de supraveghere au avertizat deja că numărul limitat de vaccinuri anti-COVID ar putea să ducă la vânzarea pe piața neagră la prețuri uriașe.

Oamenii bogați vor fi oricum vaccinați mai repede decât alții din SUA. Având contracte pentru servicii medicale de lux, le este permis accesul la tratamente de primă clasă 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, pe tot parcursul anului. Inclusiv vaccinuri. Aceste centre medicale s-au aprovizionat deja cu congelatoare cu temperatură foarte scăzută pentru a păstra vaccinul Pfizer.

Gavin Newsom, guvernatorul statului California, a avertizat însă: "Cei care cred că pot merge mai departe pentru că au resursele sau legăturile necesare pentru a face acest lucru ... Vom urmări acest lucru foarte, foarte atent. "