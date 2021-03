Boeing și Forțele Aeriene australiene au realizat primul test de zbor al unui avion de luptă fără pilot (VIDEO)

Boeing și Forțele Aeriene australiene au finalizat primul test de zbor cu un avion de luptă fără pilot, conceput să funcționeze conectat cu aeronave cu echipaj, relatează Reuters, citat de Mediafax.

Guvernul australian a investit 31 de milioane de dolari în dezvoltarea aparatului, despre care Boeing a spus că ar putea fi personalizat pentru alți clienți.

Loyal Wingman are o lungime de 11,6 metri, are o rază de acțiune de 2.000 mile marine (3.704 km) și poate transporta arme sau poate acționa ca un scut pentru a proteja avioanele de luptă cu echipaj. Avionul militar proiectat și fabricat în Australia în mai mult de 50 de ani, a zburat sub supravegherea unui pilot de test Boeing care îl monitoriza de la o stație de control de la sol.

Marea Britanie a semnat în ianuarie un contract de 30 de milioane lire sterline (42 milioane dolari) cu Spirit AeroSystems pentru un tip similar de aeronavă fără pilot care va avea un zbor de încercare în următorii trei ani.

În timpul zborului de test în Australia, Loyal Wingman a decolat singur înainte de a zbura pe un traseu prestabilit la viteze și altitudini diferite pentru a verifica funcționalitatea și a demonstra performanța designului.

Primul Loyal Wingman este folosit ca bază pentru sistemul de echipare Airpower al Boeing, un serviciu dezvoltat pentru diferiți clienți globali. Boeing a declarat că sunt în curs de dezvoltare a altor avioane Loyal Wingman și alte zboruri sunt programate pentru sfârșitul acestui an.