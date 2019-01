Boboteaza pe stil vechi: Preoţii au sfinţit apele şi au făcut agheasma mare (GALERIE FOTO)

Creştinii ortodocşi de stil vechi sărbătoresc, astăzi, Boboteaza, zi în care a fost botezat în apele Iordanului Mântuitorul Iisus Hristos. În lăcaşele sfinte, preoţii au oficiat o liturghie specială şi au pregătit agheasma mare. La Biserica Sfântul Pantelimon din Capitală credincioşii au venit de la primele ore ale dimineţii pentru a asista la slujbă, dar şi pentru a lua apă sfinţită acasă.



"Am adus-o ca preotul să o sfinţească."



- Câte sticle aţi adus?

- Trei.

- Ce veţi face cu apa?

- Dimineaţa, ne sculăm, facem cruce, pe urmă bem un pic de agheasmă, nafură şi la lucru. Dacă te scalzi de bobotează vei fi sănătos tot anul.

- Dumneavoastră o să vă scăldați?

- Nu. De ce?

- De acum, vârsta nu ne permite.



Preoţii au săvârşit un ritual special prin care apa a fost sfinţită.



Oamenii au fost nerăbdători şi s-au îmbulzit să-şi umple sticlele cu agheasmă. Ei cred că apa sfinţită este tămăduitoare şi aduce linişte în case. Unii spun că şi-au făcut chiar şi un obicei de a bea agheasmă în fiecare dimineaţă.



"Am luat un pic de agheasmă de anul trecut, am turnat şi am băut-o, am dat pe cap şi m-am sfinţit singură", a spus o enoriaşă.



Enoriaşii susţin că în această zi sunt importante şi rugăciunile.



- Am venit să mă rog.

- Pentru ce?

- Pentru sănătate, pentru apropiaţii mei.



Preoţii îndeamnă oamenii să fie în aceasta zi mai buni.



"Prin acest eveniment Isus Hristos a instituit taina sfântului botez pentru creştinii care urmau să vină după el, adică să urmeze învățăturile lui şi el a arătat o pildă de pocăinţă. Apa aceasta este bine de folosit pentru că are o încărcătură duhovnicească foarte mare", a spus Valeriu Potoroacă, parohul bisericii "Sfântul Pantelimon".



De Bobotează se încheie ciclul celor 12 zile ale sărbătorilor de iarnă care încep în Ajunul Crăciunului. Tradiţia spune că atunci când se ia agheasma, credincioşii nu trebuie să fie certaţi cu nimeni şi să se abţină de la fapte şi gânduri rele. În caz contrar, aceasta îşi va pierde din sacralitate.