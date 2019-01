Boboteaza în Rusia şi Ucraina. Credincioşii au făcut cozi la copci ca să se scalde

Tradiția scăldatului de Bobotează fost respectată şi anul acesta în Rusia și Ucraina, iar oamenii au făcut cozi la copci, chiar dacă în unele regiuni este ger crâncen. Credincioşii au respectat ritualul şi s-au scăldat doar după ce apa a fost sfinţită.

Printre locuitorii oraşului din Ekaterinburg care au avut curajul să se scalde în apa rece ca gheaţa au fost atât bărbaţi, cât şi femei.



"Când vii aici îţi faci griji, dar când intri în apă şi te scufunzi ai impresia că te-ai născut din nou. Ceea ce am simţit este incomparabil. Mi-a plăcut foarte mult", a spus o femie.



"Prima dată când am încercat, mă întrebam dacă voi putea să mă scald în aşa apă rece. Am putut. E incredibil", a declarat un bărbat.



Sute de credincioși s-au adunat și în capitala Ucrainei, Kiev. Oamenii neînfricați au plonjat în apele reci ale râurilor şi lacurilor.



"Temperatura corpului se ridică în doar câteva secunde până la 45 de grade Celsius. Acesta este motivul din care după asta nu te îmbolnăveşti", a completat un bărbat.



Tradiţia spune că cei ce fac baie de Bobotează sunt păziţi de rele tot anul şi li se spală păcatele.