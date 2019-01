Bobotează de stil vechi. Credincioşii au mers după agheasmă la Catedrala Mitropolitană a Naşterii Domnului (FOTOREPORT)

În ajun de Bobotează, credincioşii din Chişinău au făcut tot posibilul să nu rămână fără agheasmă. Unii au venit în faţa Catedralei Mitropolitane Naşterea Domnului din timp pentru a prinde rând, iar alţii s-au îmbulzit să-şi umple sticlele cu apă sfinţită de Mitropolitul Moldovei Vladimir.

Cei care nu au reuşit să ajungă astăzi la slujbă, pot merge şi mâine, când tot va fi împărţită agheasmă.



Oamenii spun că păstrează cu stricteţe tradiţiile. În ajun de Bobotează stropesc prin casă cu agheasmă, pentru a avea parte de pace şi linişte. Iar cei care au animale, stropesc prin grajduri, pentru a avea un an bogat. Agheasma se ţine în casă tot anul.

Iată ce spun oamenii despre Bobotează:



"În casă stropim şi se duc toate relele. Am două sticle, pentru că mai dau şi la vecini care nu pot veni".



"Mie trei litri îmi ajung, îmi ajung pe tot anul împrejur. Lunia, miercurea şi vinerea stropesc prin casă şi Bogdaproste lui Dumnezeu că îmi poartă grijă. "



" O sticluţă ajunge. Rugăciune şi aşa, un pic, ea nu se bea cu stăcanul ce mare, aşa un picuşor şi ea e de ajutor. "



"În fiecare an venim şi luăm agheasmă de Bobotează. E bună pentru toate celea, pentru gospodărie, pentru copii."



Ca în fiecare an, în faţa Catedralei au apărut şi comercianţi care au vândut busuioc şi sticle de plastic.



"Busuioc avem mul şi îl dăm cu cinci lei, nu-l dăm scump. Iaca aşa cu cinci lei. L-am pregătit de aseară şi azi şi mâine o să-l vindem"



"Busuioc eu nu am, numai sticle. Trei lei, cinci lei, patru lei, care şi cum.Cumpără, sunt curate, pentru agheasmă."



Ajunul de Bobotează şi Boboteaza sunt unele dintre cele mai mari sărbători religioase. Acestea marcheză botezul Domnului în apele Iordanului.



"Mântuitorul Iisus Hristos ca şi fiu era botezat în apele Iordanului, glasul fiului ceresc s-a auzit din cer ca un tunet şi Duhul Sfânt, a treia persoană a Sfintei Treimi s-a coborât în chip de porumbel peste cel care se boteza în Iordan, adică peste Iisus Hristos", a afirmat Vadim Gheibaş, secretarul Mitropoliei Moldovei.



Potrivit tradiţiei, dacă în ajunul de Bobotează ninge sau este ger, recolta va fi bogată. Sărbătoarea religioasă încheie ciclul celor 12 zile ale sărbătorilor de iarnă care încep în Ajunul Crăciunului.