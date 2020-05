Bob Dylan şi-a anulat turneul din această vară

Bob Dylan a anunţat marţi anularea turneului său din această vară, invocând preocupări legate de sănătate pe fondul pandemiei de COVID-19, informează DPA, citată de Agerpres.



Turneul, programat să se desfăşoare în perioada 4 iunie - 12 iulie, i-ar fi adus alături de Dylan şi de trupa sa pe Nathaniel Rateliff & The Night Sweats şi pe cei de la The Hot Club of Cowtown.

Turneul ar fi coincis cu lansarea noului album al lui Dylan, "Rough and Rowdy Ways", care urmează să apară pe 19 iunie.



Legendarul artist, care va împlini 79 de ani pe 28 mai, a anunţat anularea turneului pe conturile de pe reţelele de socializare marţi după-amiază.



În declaraţia sa, artistul a precizat că eforturile de a amâna turneul ulterior în 2020 nu s-au dovedit fezabile.



Biletele pentru concertele la turneul din vară pot fi rambursate la punctele de cumpărare.