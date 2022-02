BNM a inițiat o anchetă internă privind scurgerea informației, discutată în interiorul instituției

Banca Naţională a Moldovei a deschis o anchetă în care va investiga cum s-a scurs o informaţie discutată în interiorul instituţiei. Decizia vine după ce deputatul PAS Radu Marian a scris pe o reţea de socializare că Banca Centrală ar urma să majoreze rata de bază cu două puncte procentuale.

BNM a anunțat că şedinţa programată pentru astăzi, referitoare la decizia de politică monetară, a fost amânată pentru o altă zi.

Radu Marian a scris luni seara pe pagina sa de Facebook că a primit informaţii potrivit cărora, marţi, BNM ar urma să ridice rata de bază cu încă două puncte procentuale. Deputatul PAS a mai precizat că această decizie este greşită şi a îndemnat Banca Centrală să abordeze țintit problema creditelor de consum a populației.



Marţi dimineaţa, BNM a emis un comunicat de presă în care anunţă că a inițiat o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care unul dintre scenariile simulate de către instituție a ajuns subiect de speculație. BNM mai precizează că vrea să se asigure că deciziile sale sunt luate în mod independent şi a amânat şedinţa stabilită pentru marţi, referitoare la decizia de politică monetară.



Am încercat să aflăm de la Radu Marian de unde are informaţia potrivit căreia BNM urma să majoreze rata de baza.



" Eu nu pot să vă spun de unde am informaţia, dar eu nu ştiam că deciziile acestei şedinţe sunt secrete. Şi aşa mai departe. Faptul că au iniţiat o anchetă, mă rog, o să vedem, treaba lor, BNM este o instituţie independentă", a declarat Marian.



Chiar dacă BNM este o instituţie independentă, Radu Marian nu vede nicio problemă în faptul că, în postarea sa, a criticat o eventuală majorare a ratei de bază şi a venit cu sugestii către Banca Centrală:



"Şi noi avem un respect deosebit pentru independenţa instituţiei. Important să rămână aşa, dar asta nu înseamnă că nu pot să-mi expun anumite opinii pe care le am. "



Am încercat să aflăm dacă Procuratura Generală se va autosesiza în acest caz. Procurorul responsabil de comunicare cu presa, Mariana Cherpec, ne-a spus că nu este de competenţa instituţiei să iniţieze o anchetă într-o asemenea situaţie şi că modul în care informaţia a fost divulgată publicului trebuie să fie stabilit de ancheta internă a BNM.



În prezent, rata de bază la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt este de 8,5 la sută anual, după ce la mijlocul lunii ianuarie BNM a majorat acest indicator cu două puncte procentuale. BNM a precizat că decizia a fost luată pentru a tempera presiunile inflaționiste.