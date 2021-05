Compania de turism spaţial Blue Origin va trimite pentru prima dată oameni în spaţiu pe 20 iulie, timp de câteva minute, iar unul dintre locurile disponibile la bordul vehiculului său spaţial a fost scos la licitaţie pentru publicul larg, au anunţat miercuri reprezentanţii acestei companii înfiinţate de miliardarul american Jeff Bezos, relatează AFP, citează Agerpres.



"Pe 20 iulie, New Shepard va transporta primul echipaj de astronauţi în spaţiu", a anunţat Blue Origin într-un comunicat, referindu-se la numele vehiculului său reutilizabil, ce are o înălţime de 18 metri şi care este dezvoltat de mai mulţi ani de această companie privată.



Lansatorul conceput de Blue Origin a trecut cu succes de 15 teste şi a ajuns dincolo de Linia Karman, care marchează, conform unei convenţii internaţionale, graniţa de la care începe spaţiul, la o altitudine de 100 kilometri deasupra Terrei. Totuşi, acel lansator nu a zburat niciodată până acum având oameni la bord.



Această călătorie pe orbita Pământului va dura doar aproximativ 10 minute în total.



În partea superioară a rachetei se va afla o capsulă care poate să primească până la şase persoane şi care este echipată cu hublouri mari, ce acoperă mai mult de o treime din suprafaţa habitaclului.



Racheta va decola pe verticală, iar capsula se va separa de aceasta când va atinge o altitudine de circa 75 de kilometri, continuându-şi apoi traiectoria până când va depăşi altitudinea de 100 de kilometri.



Pasagerii aflaţi la bordul capsulei vor putea în acel moment să plutească în condiţii de imponderabilitate timp de câteva minute şi să admire curbura Pământului.

În acest timp, racheta lansatoare va începe să coboare treptat şi va trebui să aterizeze controlat la un punct fix, pe o pistă, tot în poziţie verticală.



La rândul său, capsula va intra după aproximativ 10 minute în cădere liberă pentru a reveni pe Terra, iar coborârea va fi frânată cu ajutorul a trei mari paraşute şi a unor retropropulsoare, înainte de a ateriza într-o regiune deşertică situată în partea vestică a statului american Texas.



"Oferim un loc pentru acest prim zbor unui cumpărător care va câştiga licitaţia organizată de Blue Origin", a anunţat compania americană, fără să dezvăluie identităţile celorlalte persoane care vor urca la bordul New Shepard.



Orice persoană majoră poate să plaseze o ofertă pe site-ul companiei americane.



Sumele licitate nu vor fi dezvăluite înainte de 19 mai. Începând de la acea dată, participanţii vor trebui să propună sume care vor depăşi cea mai mare dintre oferte, pentru a putea să continue să participe la această licitaţie. Licitaţia se va încheia pe 12 iunie.



Fondurile obţinute vor fi donate în beneficiul unei fundaţii create de Blue Origin, Club For The Future, care are misiunea de a încuraja tinerele generaţii să urmeze cariere în mediul ştiinţific.



Principalul concurent al Blue Origin în acest sector al zborurilor turistice scurte în spaţiu este Virgin Galactic. Aproximativ 600 de persoane au cumpărat deja bilete la preţuri cuprinse între 200.000 şi 250.000 de dolari, conform acestei companii. Mii de persoane se află în prezent pe o listă de aşteptare.