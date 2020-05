Bloomberg: La nivel global există prea mult grâu. Stocurile mondiale ar urma să ajungă, în acest an, la un nivel record

În pofida cazurilor de cumpărături de panică la magazinele de alimente şi a îngrijorărilor cu privire la restricţiile impuse de principalii furnizori cu privire la exporturile de grâu în ultimele luni, la nivel global există prea mult grâu, susţin analiştii intervievaţi de Bloomberg, transmite digi24.ro.

Deşi o serie de mari furnizori precum Rusia şi România au limitat exporturile pentru a-şi proteja livrările interne, iar unele măsuri sunt în continuare în vigoare, acestea nu au avut un impact major asupra comerţului iar livrările ar urma să continue să crească. În condiţiile în care multe ţări se aşteaptă la recolte mari, stocurile mondiale de grâu ar urma să ajungă la un nivel record în acest an şi vor urca şi mai mult în 2021.

"Nu au fost foarte multe întreruperi pe partea de ofertă. Ceea ce am văzut pe piaţa de grâu a fost foarte similar cu ceea ce am văzut la nivel de retail. A fost un element clar de panică", după care a devenit evident că va fi 'business as usual', spune James Bolesworth, director la CRM AgriCommodities.

După ce preţurile au crescut în luna martie, după ce consumatorii au făcut stocuri de produse de grâu iar ţări precum Rusia, România şi Kazahstan au decis să limiteze exporturile, piaţa a depăşit îngrijorările cu privire la problemele cu aprovizionarea. În consecinţă, cotaţiile futures au coborât la cel mai scăzut nivel de după luna octombrie. Motivul este acela că atenţia investitorilor s-a îndreptat spre marile recolte preconizate în ţări precum Rusia şi Canada. Datele guvernului american arată că producţia mondială de grâu ar urma să crească cu 0,5% în sezonul următor astfel că stocurile mondiale se vor majora cu 5% până la 310,1 milioane de tone, echivalente cu aproximativ cinci luni de cerere globală.

"Se pare că vom avea un nou sezon consistent în ceea ce priveşte aprovizionarea cu grâu. Nu trebuie să fim îngrijoraţi", susţine Ole Hansen, analist la Saxo Bank A/S.

Cotaţia grâului este influenţată şi de faptul că pandemia de coronavirus a dus la diminuarea consumului de cereale. Pe lângă afacerile pierdute odată cu închiderea restaurantelor, oprirea fabricilor care produc etanol a redus cererea pentru cereale din care se produc biocombustibili iar închiderea abatoarelor înseamnă că este nevoie de mai puţine nutreţuri pentru hrana animalelor. Aceasta înseamnă stocuri mai mari de porumb, ceea ce pune presiuni suplimentare asupra grâului.

Cu toate acestea, există în continuare un risc pe care guvernele nu îl pot controla: vremea. De exemplu, seceta recentă a pus în pericol randamentele în zona Mării Negre şi Europa Occidentală în timp ce seceta din Nordul Africii va duce la creşterea necesarului de importuri în regiune. Orice impact major al vremii asupra recoltelor ar putea determina unii furnizori importanţi să prelungească sau chiar să reintroducă restricţiile la export, în special dacă criza coronavirusului va persista.

Chiar şi aşa, limitarea vânzărilor dintr-o regiune ar putea determina alţi furnizori să intervină pentru a acoperi golul. În pofida unei recolte mai mici preconizate pentru acest an, ploile care au căzut recent în Franţa, cel mai mare exportator de grâu din UE, au ajutat la îmbunătăţirea situaţiei în teren. "Am spus întotdeauna că luna iunie este crucială pentru recolta de grâu" a subliniat Philippe Heusele, preşedintele grupului de lobby France Export Cereales. Potrivit acestuia, restricţiile introduse în alte părţi ale lumii au arătat clienţilor că pot avea încredere în livrările de grâu francez.