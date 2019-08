Bloggeri, vloggeri şi influenceri din ţară îşi etalează accentul moldovenesc, presărat cu regionalisme, arhaisme, rusisme şi argouri

Foto: ebloguri.ro

Dezvoltarea tehnologiilor informaționale şi accesul moldovenilor la rețelele de socializare au scos în evidenţă specificul limbii vorbite în Republica Moldova. Zeci de bloggeri, vloggeri şi influenceri îşi etalează accentul moldovenesc, presărat din abundență cu regionalisme, arhaisme, rusisme şi argouri.



Amestecul de cuvinte din diferite limbi este caracteristic scenetelor actorului Emilian Creţu care declară sugestiv "Da, eu sunt român". Rusa, engleza, italiana şi româna formează un discurs pe cât de spectaculos, pe atât de burlesc pentru un nativ al acestor limbi.



"Vreau să spun ceva în limba română ca să nu mă audă străinii. Eu când eram miitică. Yes. I am from Negureni. It is small… Mai în scurt..", declara Emilian Creţu, vlogger.



Foarte populari în spaţiul virtual sunt şi actorii de la Zebra Show, prima trupă de comedie în limba română din ţara noastră.



"Am hotărât să mă împărtăş, săptămâna trecută m-am împărtăşăt, de fapt, dar o să mă împărtăş şi cu voi câteva secrete ce ţine de make up. După cum ştiţi, multe din voi, între 30, hai să spunem între 30 şi după 30 au probleme cu chelea, ăăă cu tenul", spunea Pavel Sîrbu, vlogger.



Alţi vloggeri încearcă să atragă atenția asupra limbii stâlcite anume prin ironizarea celor care o vorbesc aşa.



"Măi, cei cu tine. Ia oleacă şi te găteşe, te chiteşte. Tu reprezinţi instituţie. Eşti femeie. Cât ai dimineaţa… Doamne, Dumnezeule. Oi, eu nu ştiu. Tu trebuie să măsori esocika şi emocika. Ele amândouă pe biodre stau foarte bine. Ea o să se privească şikarno", a precizat Ionela Hadârcă, vlogger.



Peste o sută de mii de oameni o urmăresc pe Ina Terescenco pe instagram. Aceasta postează zilnic filmuleţe în care vorbeşte o limbă schimonosită, un amestec dintre română şi rusă:



"Trebuie să-mi fac curat azi, trebuie să-mi fac curat da mie aşa îmi este lene.. Trebuie să-mi fac curat, să-mi poliusisuiesc, să spăl. A mne tak leni, ea nihaciu nicevo delati. Eu pastaiana ne haciu nicivo delati, iaca ştii.."



Felul cum se exprimă o parte dintre moldoveni online este subiect de cercetare pentru specialişti.



"Ei încearcă să promoveze, fără să-şi dea seama conceptul de limbă moldovenească, astfel demonstrând că există şi o limbă moldovenească care este atât de afectată de rusisme, de jargoane, de argouri..etc. Ei oferă nişte modele de exprimare şi lumea ar putea şi ea să le preia", a declarat Constantin Şchiopu, filolog.