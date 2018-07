BLOCURILE INTRĂ ÎN REPARAŢII. Primăria va repara 40.000 mp de acoperişuri din Capitală

Acoperişurile a peste 400 de blocuri din Chişinău vor fi reparate până la sfârşitul verii. Adresele unde urmează să fie efectuate lucrările au fost selectate în baza cererilor depuse de locatari.

Potrivit Direcţiei Locativ-Comunale, în unele blocuri, din cauza acoperişului deteriorat, la fiecare ploaie, oamenii sunt nevoiţi să stea, la propriu, cu găleţile deasupra capului. Cu această problemă se confruntă şi Valentina Ostahi care locuieşte la ultimul etaj.



"Curge chiar ca din cran. Şi deamu deaişi pui căldările şi deamu le luăm le vărsăm, iară din nou", a spus locatara Valentina Osatchi.



Pensionara spune că în urma unei ploi era să-şi piardă viaţa, deoarece s-a produs un scurtcircuit.



"Iată aici pe la priză. Eu am avut noroc că nu am ridicat mâna. Nu am ridicat mâna că poate mă bătea tocul", a spus locatara Valentina Osatchi.



Locatarii spun că din cauza umezelii cade tencuiala şi se formează mucegai.



"E foarte periculos. Şi chiar când ultima dată a plouat, şi copiii plângeau, şi noi trebuia să strângem apa, cu toate tazurile cu tot", a spus locatara Ecaterina Scrinic.



"Curge tare, dacă suntem acasă apu i bine, dacă nu, găsim acasă bălcuri cu mucegai", a spus locatara Olimpiada Ungureanu.



Reprezentanţii Întreprinderii care gestionează blocul spun că vor începe reparaţia acoperişului săptămâna viitoare.



"Terminăm aici, şi trecem acolo. Mai avem încă urgenţă. La rând. Cred că săptămâna ceea ce vine acolo o să se înceapă lucrul", a spus managerul Întreprinderii Municipale de Gestionare a Fondului Locativ, Mina Doschinescu.



În total, până la sfârşitul verii, autorităţile municipale vor să repare peste 40 de mii de metri pătraţi de acoperişuri.



"În anul 2018 în vara acestui an, ne planificăm să reparăm 312 blocuri la Întreprinderile Municipale de Gestionare a Fondului Locativ, şi 125 de blocuri la Asociaţii, la toate 55", a spus şeful direcţiei Locativ Comunale şi Amenajare, Ion Burudinov.



Pentru lucrările de reparaţie a fost alocat un milion de lei.