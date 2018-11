Blocurile din sectorul Ciocana au fost racordate la ÎNCĂLZIRE ŞI APĂ CALDĂ

70 de blocuri din cele 200 din sectorul Ciocana, rămase de ieri fără încălzire şi apă caldă, au fost racordate la reţeaua termică. Lucrările de reparaţie au fost finalizate parţial, iar responsabilii promit că problema va fi lichidată total în această după-amiază.



Angajații "Termoelectrica" spun ca avaria s-a produs din cauza conductei vechi de peste 40 de ani, care a cedat.



"Cauza avarierii este coroziunea externă a conductei. grosimea peretelui conductei este de 10 mm și se vede că timp de 40 de ani au apărut niște puncte de coroziune care ne-au impus să purcedem la schimbarea tronsonului defectat", a spus Andrei Vârlan, șeful dispeceratului general "Termoelectrica".



Locatarii blocurilor au fost luați pe nepregătite.

"Iată așa...sub plapume...", a menţionat o femeie.



"Eu am cinci copii și îmi va fi foarte greu", a spus o femeie.



"Abia am ajuns de la muncă și încă nu am înțeles ce se întâmplă. Voi găti mâncare în bucătărie și se va încălzi puţin, poate nu vom simți frigul", a completat o altă femeie.



ŞTIREA INIŢIALĂ

Avarie la reţeaua de termoficare din sectorul Ciocana al Capitalei. Mai multe străzi au fost deconectate de la apă şi căldură.

Contactată la telefon de PUBLIKA.MD, şefa biroului de comunicare a Termoelectrica, Junghina Elena ne-a comunicat că avaria a avut loc din motiv că se reabilitează un tronson de reţea termică cu DN 800 mm.

Aceasta a mai menţionat că lucrările au început de dimineaţă, toată ziua s-a lucrat intensiv, iar în decursul a trei ore oamenii vor fi reconectaţi la agentul termic.

Stăzile vizate:

Str. A. Russo 55, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 57, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 61, 61/2, 61/3, 61/4, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4;

Bd. Mircea cel Bătrân 3, 4, 4/1, 4/2, 5/2, 5/3, 7, 7/2, 8/1, 9, 10, 11, 12, 12/1, 14/1, 15, 15/1, 16, 16/1, 17, 17/1, 18/1, 18/2, 19/1, 21, 21/1, 23, 24, 26/1, 28, 28/1, 28/2, 32, 32/3, 34, 34/1, 38/1, 38/2, 42, 58;

Str. Ginta Latină 17, 17/1, 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 21/2, 23;

Str. M. Spătaru 1, 1/1, 1/2, 3, 3/1, 5, 7, 7/1, 9, 9/1, 9/2, 13/3, 15/1, 17, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 23, 25, 25/1, 25/2, 25/3;

Str. P. Zadnipru 1, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 3/1, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 5/2, 5/3, 6, 6/2, 7, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 9, 10, 11, 12/1, 13, 14, 14/1, 14/2, 14/4, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 18, 18/1, 18/2, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 21;

Str. I. Vieru, 2/1; 4; 6/1; 8; 8/1; 10; 30; 30/1; 30/2; 30/3; 1; 3; 3/1; 5; 5/1; 5/2, 6/2, 7; 8/2, 9; 11; 12, 13, 14, 14/1, 14/2, 15, 15/1, 15/2, 16, 16/1, 16/2, 17, 17/1, 17/2, 18/1, 19, 19/1; 16;

Str. M. Sadoveanu 14, 20; 22; 22/1; 22/2; 22/3; 26/1; 26/2; 26/3; 28;